Đoković kažnjen s 250 tisuća dolara za gađanje sutkinje, a kazna će još i rasti

Nakon što je nepromišljeno lopticom pogodio sutkinju, Novak Đoković je diskvalificiran s US Opena u meču osmine finala protiv Pabla Carrena-Buste.

Međutim, to nije jedina negativna stvar koja će se dogoditi srpskom tenisaču te prvom favoritu turnira. Organizatori turnira su se nakon incidenta oglasili jasnim priopćenjem.

- U skladu s Grand Slam pravilima, nakon što je namjerno neoprezno i opasno udario lopticu na terenu ili udario lopticu nenamjerno bez razmišljanja o posljedicama, sudac je Novaka Đokovića diskvalificirao s US Opena. S obzirom na to da je diskvalificiran, Novak će izgubiti sve bodove koje je zaradio na ovogodišnjem izdanu US Opena te će biti kažnjen za onoliko koliko je osvojio na turniru uz moguće dodatne kazne s obzirom na prekršaj koji je počinio - stoji u priopćenju.

Dakle, Đoković je već kažnjen s 250 tisuća dolara, a ako je vjerovati službenom priopćenju (a trebalo bi), ta kazna će još i porasti.

Loša godina za Novaka, definitivno...