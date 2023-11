'Đoković je odbio testiranje na doping prije meča. Postoje pravila i mora biti suspendiran'

Najbolji tenisač današnjice Novak Đoković nije uspio odvesti Srbiju do finala Davis kupa, Talijani na čelu sa Sinnerom bili su uspješniji nakon igre parove te će tako igrati veliku završnicu u Malagi. Đoković je osim borbi na terenu, ratovao i protiv antidopinške agencije. Novak i kolege iz reprezentacije odbili su se testirati na doping prije četvrtfinalnog meča s Velikom Britanijom.

Poslije dvoboja pristali su na testiranje, ali je srpski tenisač svejedno zaradio gomilu kritika, a mnogi smatraju kako Đoković mora biti suspendiran.

- Čovjek sjedi u kutu i satima me prati. Imao sam raspravu, jer evo za 20 i kusur godina karijere nije mi se dogodilo da mene doping kontrola, i ne samo mene, izabere. Obaviješten sam sat i pol prije početka meča. Imam svoju rutinu i ne treba mi distrakcija. Da mi uzima krv, da razmišljam hoću li moći dati urin... Uvijek sam podržavao testiranja, bilo da testiraju mene ili nekog drugog, ali ne pred meč. Što će to promijeniti? Bit ću tu, kad završi meč, onda me testirajte. Mene sad čeka vađenje krvi. Nadam se da će promijeniti odluku - rekao je bijesni Nole poslije meča.

Bivši francuski biciklist Marc Madiot, danas direktor momčadi Groupama-FDJ smatra kako nije realno da je Đoković zaradio samo opomenu zbog tog poteza.

- Imamo pravilo kontrole prije i poslije natjecanja. Ako antidopinško tijelo radi svoj posao, gospodin Đoković mora biti suspendiran. Odbio je test prije natjecanja, napravio ga je poslije. U biciklizmu se podvrgneš testu, ako odbiješ, test je pozitivan, ako je tako, onda ste kažnjeni. Nemate pravo odbiti testiranje, to je pravilo", rekao je Madiot i nastavio:

- U asortimanu dopinških proizvoda postoje oni koji se mogu detektirati u vrlo ograničenom vremenu. Ako se ne testirate prije početka natjecanja, tijekom njega može doći do uklanjanja tragova tih proizvoda. Zbog toga je uvedeno testiranje prije natjecanja. Nerealno je da je samo opomenut.