Đoković doznao lošu vijest, dogodit će se ono što Ivanišević naziva 'suludim'

Srbijanski tenisač Novak Đoković neće moći nastupiti na US Openu jer nije cijepljen. Sinoć su se o ovoj temi oglasili otganizatora tunira.

- US Open nije uveo obvezno cijepljenje za svoje sudionike, ali će poštivati ​​odluku Vlade SAD-a o ulasku u zemlju necijepljenih neameričkih državljana - priopćio je US Open.

To znači da će Đoković propustiti američku turneju, a nije igrao ni na ovogodišnjem Australian Openu jer se ne želi cijepiti.

Odluka US Opena nije iznenađujuća, a o tome je ovih dana govorio i Đokovićev trener Goran Ivanišević.

- Donio je odluku koju neće mijenjati. Ne želi to unijeti u svoje tijelo. Poštujem to i totalno ga podržavam. Ja sam se cijepio, ali nadam se da će uskoro prestati to ludilo koje nas prati već dvije godine. Ljudi su igrali zaraženi i u Australiji, i na Roland Garrosu i u Wimbledonu. Necijepljeni čovjek koji nije zaražen ne može u Ameriku, a cijepljeni koji je zaražen može i tako može zaraziti stotine drugih. To je suludo - rekao je Ivanišević.

