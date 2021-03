Dinamovac u dresu Slovenije uoči okršaja: U ovoj utakmici nema prijateljstava

Na okupljanje reprezentacije slovenski reprezentativac Petar Stojanović otišao je iz Zagreba odmah nakon utakmice Dinama s Goricom i 1:0 pobjede koju je Stojanović odgledao s klupe.

Zacijelo je bilo lijepo doći na okupljanje svoje reprezentacije nakon sjajne pobjede nad Tottenhamom i ulaska u četvrtfinale Europske lige?

– Ma uvijek je lijepo doći u reprezentaciju, a sad je pogotovo bilo lijepo nakon tog velikog rezultata. No, to je prošlo, znate kako je u sportu, bilo je lijepo, bilo je sjajno, rezultat je fenomenalan, ali valja to što prije ostaviti iza sebe i koncentrirati se na ono što slijedi – kazao nam je ovaj igrač Dinama i reprezentativac Slovenije koji je za Dinamo odigrao već 175 utakmica, a igrao je za sve mlade slovenske reprezentacije, od U16 nadalje, dok je za A vrstu svoje zemlje skupio 20 nastupa.

Je li bilo puno čestitki reprezentativaca i izbornika Keka nakon Tottenhama?

– Naravno, stizale su sa svih strana svima nama u Dinamu. Pa kako i ne bi! Nisam se odmah nakon utakmice čuo s izbornikom, ali čim sam došao na okupljanje, čestitao mi je i rekao da me nije htio zvati jer je znao da su me tada svi zvali i slali poruke, a sad na okupljanju svi su mi čestitali na velikom rezultatu – kazao nam je ovaj 25-godišnji reprezentativac Slovenije.

U posljednjoj utakmici Dinama, protiv Gorice niste igrali, trener Krznar vas je sačuvao da budete svježiji za sraz s Hrvatskom?

– U posljednje me vrijeme puno čuvaju, haha. Ma šalim se. Nisam igrao u nedjelju, ali s druge strane je to i dobro jer se mogu odmah uključiti u puni trening u reprezentaciji. Inače bih prvo imao regeneracijski trening kao oni koji su igrali za vikend, a ja sam ovako mogao odraditi pravi trening.

U srijedu je na redu veliki sraz na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u Stožice vam dolazi Hrvatska. Kakvu utakmicu očekujete?

– Igramo protiv reprezentacije koja je bila druga na svijetu, znamo kakva je velika kvaliteta na strani Hrvatske i prema njoj imamo veliko uvažavanje. No, isto tako i mi znamo što smo, vjerujemo u sebe, napravili smo pomak u Ligi nacija, imamo kvalitetu, igramo kod kuće. Vjerujem da će to biti odlična utakmica, a mi ju želimo dobiti. Želimo biti što bolji, odigrati na svom maksimumu, pa tko god nam bio s druge strane.

Osim Hrvatske i Slovenije u skupini su Rusija, Slovačka, Cipar, Malta, može li Slovenija proći kroz nju u tim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo?

– Skupina je teška, a mi na startu imamo dvije najteže utakmice, nakon Hrvatske u Ljubljani, igramo u Rusiji. Sigurno da nam je start u kvalifikacijama važan, i koliko god neće biti lako, mi vjerujemo u sebe, pokazali smo da imamo kvalitetu.

Slovenija je krenula uzlaznom putanjom dolaskom bivšeg trenera Rijeke Matjaža Keka na izborničko mjesto.

– Dolaskom izbornika Keka znatno smo se podignuli, već smo i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nakon njegova dolaska igrali puno bolje, no nažalost, nismo prošli. Nakon toga smo bili prilično dobri u Ligi nacija i otišli u viši razred bez ijednog poraza i sad želimo nastaviti tim dobrim putom. Puno smo kod njega napredovali na taktičkom planu, jako se podignuo taj važan momčadski duh – kaže nam Stojanović.

S obzirom na vašu poziciju desnog beka očekujemo da ćete se izravno sudarati s Perišićem ili Oršićem, vašim suigračem iz Dinama.

– Dobro ih znam obojicu, Perišić i Oršić su vrhunski. Svi ste vidjeli Oršića i njegovu kvalitetu, a o Perišiću ne treba ni govoriti, pa čovjek igra samo u vrhunskim europskim klubovima.

Možda bi vam bilo draže da vas napada Oršić, ipak ste stalno s njim u svlačionici i na terenu i znate ga u ‘dušu’?

– Naravno da Oršu itekako poznajem, nismo mi samo suigrači u Dinamu nego i prijatelji, ali tko god bude igrao, ja želim dati sve što mogu za svoju reprezentaciju.

Hoće li biti čudno igrati protiv svojih suigrača iz kluba Livakovića i možda Oršića?

– Vjerojatno će biti malo neobično, mi smo prijatelji, ali kad igramo jedni protiv drugih, onda više nema prijateljstva nego suparništva. No, polako, još ni ne znam hoću li igrati, o tome će odlučiti izbornik. Petković je otpao? A da, imao je nakon Gorice problema s ramenom. Možda je to dobra vijest za nas, ali neće nas zavarati ili opustiti jer znamo kvalitetu svih hrvatskih igrača, bez obzira na to tko će danas igrati za Hrvatsku u Stožicama.

Jeste li u Maksimiru pričali o toj utakmici reprezentacija, je li bilo ‘podbadanja’?

– Malo jesmo, malo smo se zezali, ali tako je bilo i ranije kad je bio Rrahmani, a mi igrali s Kosovom ili s Ademijem kad smo igrali protiv Makedonije.

Izbornik Kek spominjao i veliko susjedsko suparništvo, k tome Slovenija nikad nije pobijedila Hrvatsku, motivi su vam zacijelo ogromni?

– Naravno da su veliki čim igramo s drugom reprezentacijom svijeta, kad znamo kakvi nam igrači dolaze s druge strane. No, nama je motiv i sama naša reprezentacija, želimo napraviti dobre rezultate. Strašno mi je žao što i dalje nema gledatelja, znam da bi atmosfera na stadionu bila sjajna, ali moramo se svi s time nositi, na nama je da budemo pravi, na svom maksimumu – zaključio je Petar Stojanović.