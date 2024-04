Dinamo se suočava s prijetnjom kakvu dugo nije imao. Pritisak je golem, mogli bi pasti na detaljima

Nema promjene niti nakon 30. kola Hrvatske nogometne lige. Rijeka je prva, Dinamo drugi s pet bodova zaostatka. Utakmicu manje još će imati samo dva dana, dok se u srijedu ne odigra zaostali dvoboj 5. kola protiv Varaždina na Maksimiru. Konačno će ljestvica domaćeg prvenstva biti potpuna, jasno će se vidjeti koliko zapravo Rijeka "bježi" zagrebačkim plavima. Bude li i nakon srijede prednost squadre s Kvarnera veća od dva boda, jedan će detalj pokazati koliko zna i može biti koban, ako se prema njemu tako postavite.

U Dinamu i dalje vjerojatno misle da će lakše dobiti Rijeku u utrci na duge staze koja se polagano približava njenim posljednjim zavojima, nego što bi dobili Hajduk, da su kojim slučajem Splićani sada pet bodova ispred njih. Hajduk se, ne samo poskliznuo, već stropoštao u provaliju s pet uzastopnih poraza u svim natjecanijma. Izvan svih kombinacija je sada splitska momčad i za titulu prvaka, ali i za "utješni" trofej u Kupu, od kojeg ih je udaljio Dinamo. To znači da je utrka za sve trofeje u završnih mjesec dana sezone spala samo na dva slova. Rijeka i Dinamo među sobom će podijelili sve. Jedan će u Ligu prvaka, drugi u Europsku ligu, a trofeji će sljedećih godinu dana svoje stanište imati na Maksimiru ili na Rujevici.

Na Maksimiru se i dalje nadaju da će netko, bilo tko, Rijeku "uštipnuti" u preostalih šest kola. Momčad s Rujevice najprije će se na svom stadionu sučeliti s Goricom, a onda je čeka dvomeč protiv zagrebačkih klubova koji bi mogao biti i odlučujući u borbi za titulu. Rijeka će najrpije gostovati u Kranjčevićevoj, a onda će se 5. svibnja dogoditi derbi odluke s Dinamom na Rujevici. Nakon toga, u zadnja tri kola, momčad Željka Sopića ima gostovanja u Varaždinu i Osijeku, a onda u zadnjem kolu na Kvarner dolazi Slaven Belupo.

Kad se pogleda nominalno, Rijeka zaista ima nešto teži raspored do kraja sezone. Gostovanja u Kranjčevićevoj i na Opus Areni jesu zahtjevna, utakmica s Dinamom je posebna priča, a neće biti lagano ni u Varaždinu, u kakvoj god formi trenutno jest momčad Nikole Šafarića, bivšeg veznjaka Rijeke. Plavi nakon zaostale utakmice kod kuće s Varaždinom imaju Lokomotivu i Varaždin vani, a onda idu na Rujevicu. Poslije Rijeke na Maksimir stiže Osijek, a zadnjih 180 minuta HNL-sezone Jakirovićeva će momčad odigrati protiv Slaven Belupa i Rudeša.

Hoće li se Rijeka negdje poskliznuti, hoće li Dinamo dobiti sve do kraja? Neke teorije govore da bi derbi na Rujevici zaista mogao odlučiti prvaka, makar će se do kraja sezone morati odigrati još tri kola. Zaista, dobije li Rijeka do tada Goricu i Lokomotivu, trebat će tada Riječani igrati na pobjedu, bez ikakvih kalkulacija. U Dinamu znaju da takvu prijetnju u utrci za titulu već dugo nisu imali. Rijeka je šampionsku titulu uzela 2017. godine, a na Maksimiru, koliko god im forma i stanje u i oko kluba bili u uzlaznom trendu, i dalje ne mogu biti skroz mirni.

Budu li i dalje čekali Rijekin posrtaj, možda ga neće dočekati u plavim dvorima. Jasno je da će utakmica koja se igra 5. svibnja biti ta koja će sve usmjeriti, a možda i odlučiti. Pritisak je golem na plavoj strani, ne treba ni govoriti što bi za klupske financije i imidž značilo neosvajanje nove titule prvaka. Odlučit će detalji...