Dinamo ne izgleda kao favorit za osvajanje naslova, plavima se ovo dogodilo treći derbi zaredom

Hajduk se tješi kako u dvije utakmice s Dinamo ove sezone nije primio gol, no je li to nešto što će zadovoljiti njegove navijače? Naime, bijeli i plavi u proljetnom dijelu prvenstva odigrali su po sedam utakmica, a bodovna razlika između njih nije se smanjila u odnosu na prosinac: i dalje je plus pet za Dinamo (54:49).

Nervozni Dambrauskas

- Dobro smo i mi i Hajduk funkcionirali u obrani. Mislim da je to najveći razlog zašto nije bilo puno prilika. Došli smo po tri boda. Na kraju smo uzeli jedan. Mislim da smo bili za nijansu bliže pogotku. Imali smo prilike Oršića i Bočkaja. Prema nazad smo bili stabilni. Zadnja linija je odigrala odličnu utakmicu – izjavio je Dinamov trener Željko Kopić i dodao:

- Lijepa atmosfera je bila. Istaknuo bih podršku naših navijača koji su došli iz Zagreba u velikom broju i podržavali nas 90 minuta.

Tko će biti prvak?

- Onaj tko bude iz tjedna u tjedan igrao kvalitetno, igrao na maksimumu i pobjeđivao, taj će biti prvak. Vjerujem da ćemo to biti mi – istaknuo je Kopić, koji je u četiri derbija na klupi Dinama (Hajduk 2, Rijeka, Osijek) slavio samo jednom, protiv Rijeke u Maksimiru.

Protiv Hajduka u dvije utakmice (0:2, 0:0), kao ni protiv Osijeka (0:1) Kopićev Dinamo nije postigao pogodak i, objektivno, Dinamo u ovom trenutku ne izgleda kao favorit za naslov. On možda na papiru ima najjaču momčad, ali Dinamo niti jedan derbi nije odigrao na razini na kojoj je bio protiv West Hama i Seville. Dinamo je na Poljudu iz izrađenih akcija stvorio samo dvije ozbiljne šanse. Iz njih je su u prvom poluvremenu nastale Oršićeva vratnica i Gojakov veliki promašaj lijevom nogom.

Kad smo već kod Kopića, on ove sezone ima još dva pokušaja da dostigne ostvarenja Vlatka Markovića i Nenada Gračana, jedine dvojice trenera koji su slavili u derbijima na obje klupe najvećih suparnika. Vlatko je to učinio 1977. (Hajduk) i 1979. (Dinamo), a Gračan 2001. (Hajduk) i 2004. (Dinamo). U toj misiji primjerice nisu uspjela velika trenerska imena, Zebec, Blažević, Ivić i Skoblar.

- Bio bih loš trener da sam zadovoljan s jednim bodom pred ovim navijačima. Igrali smo protiv najbolje momčadi u ligi, protiv prvaka. Igrali smo hrabro i pokušali dominirati. Mislim da su moji igrači dali sve od sebe, ali to nekad nije dovoljno. Kontrolirali smo dobar dio utakmice, ali nedostajalo nam je malo magije naprijed – kazao je trener Hajduka Dambrauskas (na engleskom, jer hrvatskim još ne vlada dovoljno dobro) i dodao:

- Dinamo je odlična momčad. Nije ih moguće kontrolirati cijelu utakmicu. Mislim da smo igrali jako dobro. Imali smo planove A, B i C. Ali mijenjao bih sve to samo za jedan gol. Imamo još deset utakmica. Ovaj pritisak je jako dobar za našu ligu. Moramo se koncentrirati samo na sljedeću utakmicu.

Zašto ste bili tako nervozni uz rub igrališta?

- Ne želim komentirati sudačke odluke, ali ponekad me emocije ponesu. Mislio sam u tim trenucima kako je sudac trebao više štititi igrače – kazao je Valdas.

Naglasio je kako je Krovinović ‘pokazao volju i karakter da pomogne momčadi’, a Grgića je mijenjao zbog ozljede. A zašto je Nikolu Kalinića ostavio na klupi?

Kalinić bez ijedne obrane

- On je igrač Hajduka i takva je bila moja odluka. Imamo 20 igrača, a ja ih moram na teren staviti 11. Takav je bio plan. Znali smo da neki igrači ne mogu igrati cijelu utakmicu, znali smo kad ćemo koga staviti u igru, kad ćemo promijeniti plan igre – odgovorio je Dambrauskas, koji je u posljednje tri utakmice, s Rijekom, Istrom i Dinamom osvojio samo mizerna dva boda.

Dinamo je na Poljudu imao veći posjed lopte, 56 posto, no ostao je bez ijednog udarca unutar okvira, dok je Hajduk imao tri udarca u okvir. U kornerima je bilo 3:1 za Hajduk, vratar bijelih Kalinić nije imao niti jednu obranu, dok ih je Livaković imao tri. Dinamo je imao više dodavanja (484:367), te veću točnost u dodavanjima (81:75 posto).

Najbolji Hajdukov igrač u derbiju opet je bio Marko Livaja, i nije se prvi put dogodilo kako je Livaja ostao usamljen u svome nadahnuću. Za trofej Hajduku će trebat barem još jedan napadački raspoložen igrač. Možda će to biti Nikola Kalinić, samo ako mu trener počne više vjerovati.