Samo na jedan način ovaj Hajduk može konkurirati Dinamu

Stoti naš derbi potvrdio je neke stare trendove kada govorimo o odnosu Dinama i Hajduka. Plavi su opet trijumfirali (4:1) u igri s puno više autoriteta. A nije tako izgledalo, barem nakon prvog dijela u kojem je Hajduk imao prednost. Samo na krilima jedinstvene splitske euforije Hajduk može biti konkurentan. No, Splićani malo previše ovise o spletu okolnosti. Ili, ako baš hoćete, ovise o Marku Livaji. Odnosno, za novi iskorak puno toga im se mora posložiti.



Hajduk se još mora pojačati jer je Dinamov roster i dalje puno raznovrsniji. U zadnjem desetljeću najčešće smo gledali derbije u kojima je Dinamo mogao dati gas kada je to bilo najpotrebnije. Ili, bolje rečeno, kada god je to htio. Tako je ispalo i u derbiju na Maksimiru. I večeras su plavi dominirali cijeli susret i dalje su bez konkurencije u našoj ligi.