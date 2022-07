Dinamo ispašta jer mu drugi klubovi ne pomažu u Europi

Kritike na račun igre Dinama su brojne, one su i opravdane jer plavi doista ne igraju na najvišoj razini, to je daleko ispod kvalitete kakva će se tražiti u skupinama europskih natjecanja. Trener plavih Ante Čačić uz to dosta rotira igrače pa je i on na stupu kritika jer sad mu ne igra Drmić, pa mu ne igra Oršić, pa odlično igra Baturina, a onda završi na klupi, neki mu igrači nisu u formi... I sve to stoji jer je jasno da Dinamo nije dosegnuo punu formu.



Sve su ciljeve ispunili