Dinamo ima problem s koronom, igrači se presvlače kod kuće... Testirala se i prva momčad plavih

Nebrojeno puta, a sreća je za Dinamo da je to tako i da stalno igra europske utakmice, napisali smo kako su nakon europskih utakmica domaći susreti posebno zahtjevni. Zbog psiholoških razloga, jer nakon velikih i važnih europskih utakmica dolazi do pražnjenja. No, s druge strane, dolazi i nova doza samopouzdanja, pa se u Maksimiru nadaju da će upravo ta pozitivna komponenta prevladati u današnjem gradskom derbiju s Lokomotivom.

Bez Šutala, Petko i Andrić upitni

U prvoj četvrtini prvenstva plavi su u Maksimiru pobijedili s 1:0. Na asistenciju Duje Čopa, strijelac je bio Mislav Oršić u 77. minuti. Nije to bila šetnja plavih do tri boda, lokosi su uputili više udaraca, Livaković je nanizao više obrana od Santinija. Dinamo se u prošlom kolu vratio na prvo mjesto ljestvice i želi na njemu i ostati.

Lokomotiva je ove sezone puno bolja nego prošle kada se borila za ostanak, u sredini je tablice i gleda prema gornjem dijelu. S pravom jer dečki Silvija Čabraje igraju jako dobro.

– Čestitke Dinamu na odličnoj igri protiv Rapida, nadam se da neće tako igrati i protiv nas u nedjelju. Ne znamo na koji način će oni ući u utakmicu, hoće li se odlučiti za isti sastav ili će rotirati igrače. U svakom slučaju, mi smo u malo boljem položaju zato što smo imali četiri-pet dana mira i mogli smo lakše trenirati, nismo bili pod tolikim opterećenjem kao što je bio Dinamo – rekao je Čabraja, kojem se u momčad vraćaju Soldo i Kačavenda, a izostat će samo “kartonirani” Mersinaj.

U Dinamovoj momčadi već dulje nema, a neće ih biti ni danas, osim možda kao gledatelja, Arijana Ademija, Duje Čopa i Denija Jurića. Za Krznara je dobra vijest što je kapetan Ademi skinuo “uteg” s noge, više ne nosi onu čizmu koja mu je čuvala ozlijeđeni gležanj.

– Ostali smo i bez Šutala zbog ozljede ramena, posljedice utakmice s Rapidom osjećaju Petković i Andrić i ne znam hoćemo li s njima započeti utakmicu. A za Lokomotivu moramo biti dobri kakvi smo bili i protiv Rapida – kazao je Damir Krznar.

Korona napala drugu momčad

Dinamo sad treba apsolvirati Lokomotivu, nakon nje slijedi stanka, a onda ludi niz: Osijek i Genk u Maksimiru, pa put u Šibenik, zatim dolazi Hajduk, vjerojatno i Rijeka u Kupu, 9. prosinca pak odlazak k West Hamu, nadamo se na “prijateljsku” utakmicu jer bi do tada plavi mogli izboriti proljeće u Europi.

Drugu momčad napala je korona, šest igrača i tri člana stručnog stožera zaraženi su, vjeruje se da su se zarazili na turniru u Španjolskoj, današnja utakmica s Orijentom je odgođena, a ostali igrači ne dolaze u svlačionicu, presvlače se kod kuće. Srećom, u prvoj momčadi plavih nema zaraženih.