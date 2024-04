Dinamo danas igra protiv momčadi koja mu je ove sezone odnijela pet bodova

Lokomotiva je ove sezone Dinamu uzela pet bodova, protiv lokosa plavi su ih osvojili samo četiri i jasno je da u Maksimiru uoči današnjeg gradskog derbija ima puno opreza. Tim prije jer nakon Kranjčevićeve (17 sati) slijede još dva gostovanja, ono kod Varaždina pa derbi s Rijekom na Rujevici.

Slijede tri ključne utakmice

– Spominjao sam to i u analizi, istaknuvši kako bi ove tri utakmice koje slijede mogle biti ključ. Svaka je utakmica priča za sebe, ali svakako smatram da su to tri ključne utakmice ove sezone – rekao je trener Dinama Sergej Jakirović kojega još 'peče' onaj maksimirski 0:3 poraz od Lokomotive na startu proljetnog dijela prvenstva.

– Ostaje žal za tim prvim, uvodnim porazom, ali on je bio potpuno zaslužen s obzirom na to kako smo mi tada odigrali. Puno smo griješili, ali dobro, poslije smo se digli, a to je pokazatelj da imamo kvalitetu, da su igrači motivirani i karakterni i drago mi je zbog njih. Oduvijek govorim da ovi momci imaju šampionski gen i zato ovaj pozitivan niz ovako dugo traje.

Točno je da su plavi u lijepom rezultatskom nizu, nakon tog poraza od Lokomotive Dinamo ima 12 pobjeda i dva remija, u zadnjih šest utakmica ima svih šest pobjeda, s 13 postignutih i samo dva primljena pogotka.

Osim tih 0:3 kod kuće, plavi su u posljednjoj utakmici u Kranjčevićevoj odigrali 2:2 sa svojim susjedima.

– Oni cijelu sezonu igraju dobro. Mlada su, poletna momčad koja je rasterećena u smislu očekivanja, s tim da su si sami napravili određeni pritisak svojim rezultatima, ušli su u borbu s Osijekom za četvrto mjesto. Pokazali su u nekoliko navrata da igraju bez ikakvog respekta, što je pohvalno. Očekuje nas neizvjesna, zahtjevna utakmica. Važno je da budemo na visokoj razini, da nastavimo s formom u kojoj se nalazimo te da smanjimo neke nedostatke u igri kojih smo svjesni. No isto tako znamo i da protivnik ima kvalitetu, oni isto nešto treniraju, mogu svakome napraviti probleme, ali na nama je da neke naše minuse smanjimo na najmanju moguću razinu – veli Jakirović.

Treba više pucati

Promjenom sustava igre plavi izgledaju puno bolje, u posljednje vrijeme igra s tri braniča i dva napadača znatno se poboljšala, plavi stvaraju puno više prilika.

– To što stvaramo prilike govori da igramo dobro, da su igrači pohvatali mehanizme, odnosno linije kretanja na kojima smo inzistirali. Volio bih da još više akcija završavamo s udarcima jer imamo nekoliko igrača koji ih jako dobro izvode. Volio bih da te prilike pretvaramo u pogotke jer je onda lakše igrati i voditi utakmicu. Nama se u prvom dijelu sezone događalo da u nekim utakmicama u kojima smo mogli uvjerljivo voditi na kraju izgubimo pa se može reći da sad pušemo na hladno – veli Jakirović koji će danas biti bez kartoniranog Perkovića, ali se u kadar možda vraća Pierre-Gabriel.