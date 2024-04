'Mandžukić me napio pa nosio. Šimunić i Kovač potjerani su zbog svađe, a 80 posto igrača kocka'

Poznata nogometna braća Anas i Ahmad Sharbini gostovali su početkom prošle godine u Podcast Inkubatoru te ispričali mnoge anegdote i zanimljive priče iz svoje karijere. Svojedobro su zajedno nastupali za splitski Hajduk, iako je gotovo sve bilo dogovoreno s Dinamom. Ikone HNL-a i legende Rijeke obilježile su jednu epohu domaćeg prventsva, dok je Anas upisao i jedan nastup za vatrene u prijateljskoj utakmici protiv Messija i Argentine.

- Riječani više vole Kantridu nego Rujevicu. Iako su uvjeti bili katastrofalni, jedan pomoćni teren sa 'šljakom', treniraš iza gola i jedva čekaš utakmicu da osjetiš travnjak. Damir Mišković? Ljudi su podijeljeni oko njega jer su očekivali da će srediti Kantridu. A ja sam razočaran postupcima prema bivšim igračima, daleko smo od Dinama i drugim klubova. Mi se, kao veterani, znamo okupiti pa razgovaramo i svi dijelimo to mišljenje - rekao je stariji brat Ahmad.

Anasovo razdobolje u reprezentaciji svi pamte i po pijanstvu uoči kvalifikacijske utakmice za SP 2010. u Južnoj Africi protiv Kazahstana. Bila je to posljednja utakmica i tada smo već izgubili sve šanse plasirati se u JAR pa je tadašnji izbornik Slaven Bilić odveo momčad na zajedničko druženej u istarsko mjesto Funtanu. Ubrzo su procurile fotografije kako suigrači nose pijanog Sharbinija...

- Jägermeister sam pio i sjećam se da je bio topao, bez leda. Bili smo na večeri i Mandžo je sjedio kraj mene te stalno točio. Je li i on pio? Ne znam, sjećam se samo još da me nosio u sobu. Joe Šimunić je poslije po hotelu išao s onim vatrogasnim aparatima, a u autobusu su se posvađali Kovač i Šimunić pa ih je Bilić potjerao. Ja sam bio 'mrtav' i ne sjećam se ni te svađe. Iduće jutro netko nas je zvao na sastanak i tad je Bilić njih dvojicu potjerao, a mene opomenuo. Ja sam najmanje napuhao, haha - prisjetio se Anas.

Nakon jedne utakmice u Varaždinu išao je u kontrolu po sobama nakon večere, a nas pet-šest otišli smo u hotelsku kockarnicu. I on dolazi dolje te nas s vrata samo pita 'Što pada, momci?' Ili kad smo gubili od Cibalije na poluvremenu 1-0, on ulazi u svlačionicu, mi mislili da će nas sada napasti, a on gleda mobitel i govori 'Vidi ovaj mrtvi Werder, gubi 1-0!' Ali bio je trenerski znalac i vrlo pošten - otkrio je anegdotu Ahmad o pokojnom Josipu Kužeu.

- Pa 80 posto nogometaša voli kockati - rekao je Anas, dok je Ahmad izjavio:

- Išao sam i u kladionice i u kasino. Igrao sam rulet. Ali češće je to sportska kladionica. Jedan naš suigrač u Hajduku došao nam se pohvaliti kako je na neki meč Federera i Nadala igrao na obojicu. Naravno, završio je u minusu.