'Dinamo bez Ademija ne može pobjeđivati. Utakmica protiv Rijeke je ključna za sezonu'

Damir Milinović, između svojih obaveza u Dubravi, pozorno prati zbivanja u našem prvoligaškom nogometu. U karijeri je, između ostalih klubova, igrao u Dinamu i Rijeci. Naravno da će pratiti današnji sraz svojih bivših klubova na Maksimiru.

– Vidjeli smo svi da je Dinamo neplanirano izgubio dvije utakmice. Mogli su otići na plus 15 bodova od Hajduka i praktički riješiti prvenstvo. Protiv preporođene Rijeke bit će im teško. Novi trener Jakirović postavio je svoje nove principe koji su dali rezultat i Rijeka marljivo skuplja bodove. U Dinamu je pak poljuljano samopouzdanje, puno teže čekaju ovu utakmicu, no na oproštaju od Ademija očekuju bolju izvedbu.

Neizvjesne vode

Plavi iz zadnje tri utakmice imaju samo tri boda, sigurno je situacija oko kluba ostavila traga na momčad?

– Naravno, sa psihološke strane to je opterećenje za momčad. Igrači i trener ne mogu tako lako preusmjeriti fokus s krize u klubu, koliko god htjeli. Sve je to ostavilo traga na momčad koja je osjetila previranja u kubu – ističe Milinović.

Prvenstvo bi, dakle, možda ipak moglo otići u neizvjesnije vode. Posebice nakon što momčad napusti Arijan Ademi.

– Dovoljno govori podatak da bez Ademija Dinamo ne može pobjeđivati. To se vidjelo i u zadnjih nekoliko utakmica. Jedan igrač nije momčad, no Ademija neće biti lako nadomjestiti. Istina, bili su u komfornoj situaciji, a sada u svakoj utakmici moraju dobiti. Posebice ovu protiv Rijeke. Ako izgube, a Hajduk dobije, onda sve kreće ispočetka. Hajduk će se potpuno probuditi, a prvenstvo bi moglo biti zanimljivo do kraja – kaže Milinović.

Dalmaciji malo treba da se podigne ozračje, vidjelo se to nakon pobjede Hajdukovih klinaca u Ligi prvaka. Nadaju se u Splitu upravo takvom scenariju, jednom ili dva kiksa Dinama...

– Svi koji vole svoj klub tako razmišljaju. Sigurno je Splićanima ova pobjeda klinaca u Ligi prvaka dala krila. No njima ne treba poseban motiv. Hajduk opet vidi svoju šansu, a Dinamu neće biti lako. Ova utakmica protiv Rijeke im je 'biti ili ne biti'...

Može li se ova situacija oko Dinama u perspektivi negativno odraziti na naš klupski nogomet?

– Ova kriza oko Dinama sigurno nije dobra. Jer, uz Dinamo su rasli i drugi klubovi koji su imali određene benefite, a o reprezentaciji da i ne govorimo. Nadamo se da se to neće odraziti na naš nogomet. No, što agonija bude dulje trajala, šteta će biti veća.

Pa i u Osijeku smo do jučer govorili o renesansi, a danas je potpuno realno da bi Mađari mogli napraviti zaokret?

– To je još jedan detalj koji nije dobar. Pa Rijeka je prije nekoliko godina bila u problemima, dok se nije pojavio Mišković. Tako je isto bilo i u Osijeku. Nikome ne trebaju stanja od prije desetak godina.

Rijeka je u nastavku doživjela preporod kakav su rijetki očekivali?

Hrabar potez

– Da, novi trener napravio je odličan posao. U prvom dijelu brzo su potrošili tri trenera. Nakon dolaska Sergeja Jakirovića, s kojim se dobro poznajem, igrali smo skupa, stvari su se promijenile. Vidio sam da ima stav i preporodio je Rijeku. Zahvalio se onima koji nisu bili pojačanja, već prinove koje su htjele revitalizirati svoju karijeru. Ne umire se u ljepoti, no marljivo se skupljaju bodovi, a igra će doći.

Hrabro je otpisao desetak igrača?

– Rekao bih da je imao onu stvar. Nitko se prije nije to usudio napraviti. Jakir je napravio ono što želi i vraća mu se na najbolji način.