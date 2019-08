Dečki iz Prečkog prošli su cijeli svijet, a sad su nadigrali i Ibrahimovićeva sina

Rijetki su omladinski sustavi na ovim prostorima, pa čak i oni najozbiljnijih nogometnih klubova, koji funkcioniraju na tako visokoj razini kao što to već 17 godina radi Akademija Bubamara iz Prečkog!

Posebice u odnosu na logistiku koja im je na raspolaganju. Bez prave podrške, uz jako puno improvizacije, ekipa iz Bubamare sve ove godine bavila se stotinama i tisućama mladih nogometaša koji su prošli njezin filtar.

Svih ovih godina s najrazličitijim su selekcijama obišli gotovo sve svjetske meridijane nastupivši na turnirima od Portugala, preko Engleske pa sve do daleke Kine u kojoj su gostovali nekoliko puta.

Nedavno su se “bubamarci” vratili s još jednog prestižnog turnira. Riječ je o Gothia Cupu u Švedskoj, neslužbenom svjetskom prvenstvu za mlade.

Nova nogometna prijateljstva

– Bio je to naš 13. nastup na tom turniru na kojem su sudjelovale momčadi iz čak 76 država. Mi smo nastupili s dvije dobne kategorije. Na otvaranju je bilo oko 55 tisuća gledatelja. Baš kao i svake godine, ovaj turnir iskoristimo za sklapanje novih nogometnih prijateljstava. Zahvaljujemo se Hrvatskom društvu Velebit na čelu sa Robertom Mikulićem i Hrvatima u Švedskoj Danku Magliću i Stipi Murgiću koji su nam bili na pomoći i usluzi tijekom boravka u Goteborgu – počeo je Stipe Tokić, glavni čovjek Bubamare.

Na turniru su nastupile dvije kategorije klinaca.

– Sudjelovali smo s igračima do 11, odnosno do 15 godina. Mlađa momčad ubilježila je sedam pobjeda u osam utakmica. Pobijedili su i Los Angeles Elit, momčad za koju igra i sin Zlatana Ibrahimovića. Starija momčad izgubila je u završnici turnira od selekcije Bugarske koju većinom čine igrači CSKA i Sofije – naglašava Stipe Tokić.

U Bubamari također uspješno rade i na domaćem planu. Nakon što su lani izborili plasman u Prvu HNL središte, juniori i kadeti ove su godine taj status uspjeli i obraniti. A Stipe Tokić će, kao trener, sa seniorskom momčadi pokušati također izboriti viši rang natjecanja.

– Pred nama je jako važno razdoblje. Očekuje nas još jako puno posla. No, ponosan sam na tim ljudi s kojima radim sve ove godine. Sve su to sjajni dečki i vrhunski pedagozi i treneri. S tako malo resursa i logistike ostvarili smo sjajne rezultate. Sve ove godine vodili smo tešku bitku s brojnim vjetrenjačama i predrasudama. No, kako vrijeme odmiče, sve sam uvjereniji da je ovo projekt koji jednostavno mora uspjeti i opstati. Najveći nam je problem svih ovih godina, među ostalim, bio i onaj s infrastrukturom. Stoga bih posebno htio istaknuti da su u tijeku radovi na terenu s umjetnom travom koji će nam uvelike olakšati rad s klincima. U toj priči, naravno, pomogao nam je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić – naglašava Tokić.

Izašlo je puno igrača

Bubamara je svih ovih godina ostvarila kontakte i uspostavila suradnju s brojnim svjetskim akademijama.

– Najviše radimo s klubovima iz Engleske gdje smo posljednjih godina stalno slali igrače iz našeg pogona. Tamo smo također nastupili na brojnim turnirima koji su našim dečkima bili sjajan test vrijednosti u odnosu na najozbiljnije engleske klubove. Nerijetko smo znali pobjeđivati njihove velikane poput Tottenhama, Liverpoola ili Leedsa. Također, surađujemo s nekim akademijama iz Kine. Točnije, dogovaramo njihov dolazak u Hrvatsku gdje će nekoliko mjeseci proučavati naše metode rada i dovoditi svoje trenere na obuku. Smatramo da na tom planu imamo puno toga za pokazati.

Uostalom Kina nam je zanimljivo tržište i zbog činjenice da se kod njih ostvaruju novi trendovi u kojima se naglasak više stavlja na rad u omladinskim školama. Dakle, oni će nogometno znanje tražiti na ovim prostorima, a mi im ga možemo dati i, naravno, iz toga profitirati. Sjajna je to vijest za naše mlade trenere željne dokazivanja. Dakle, prema Kini uskoro neće samo igrači u milijunskim transferima, nego, nadamo se, i hrvatski treneri. U Kini o Hrvatskoj govore najbolje stvari, a naš imidž dodatno je porastao nakon uspjeha naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Njima su naše kockice posebice drage.

Njima su naše kockice posebice drage. Posljednjih godina postojale su brojne inicijative o povezivanju hrvatske i kineske nogometne priče. Naša je poprilično uspješna jer smo nekoliko godina zaredom putovali na turnire u Kinu i skupljali neophodna iskustva, ali i poznanstva. Nadam se da će se u perspektivi ta veza još više produbiti i da ćemo svi imati višestruke koristi – naglašava Tokić.

Zgodno zvuči podatak da iz Bubamarine akademije trenutačno Prvu HNL juniora i kadeta igra 41 igrač.

Sada imamo i Ameriku

– Cilj nam je što više djece i mladih usmjeriti u nogomet i omogućiti im da igraju utakmice diljem svijeta s velikim klubovima. Svih ovih godina s našim klincima radili su educirani i kvalitetni treneri. No, pored svega najvažnije je sportskom pričom pomoći klincima da izrastu u kvalitetne ljude, da se socijaliziraju, nauče poštovati autoritet, sklapaju nova prijateljstva. Sportska karijera namijenjena je samo onim rijetkima. Zadnji uspješan projekt je Luka Pršlja, naš igrač rođen 2001. godine koji je nedavno potpisao ugovor s NK Osijekom.

Zanimljivo zvuči i podatak da je nogometnu priču Bubamarine akademije prošao i Luka Šamanić (19), mladi hrvatski košarkaš koji je početkom srpnja potpisao za San Antonio Spurse.

– Sudjelovao je u našem programu nogometa, gimnastike, atletike i ljetnim i zimskim kampovima. Javio se nakon što je potpisao ugovor. Sretan sam zbog njega jer je dosegao najvišu sportsku razinu. S posebnim ćemo zadovoljstvom pratiti njegov igrački razvoj. Nadam se da ćemo se njegovim najvećim sportskim dosezima tek radovati jer je to dečko koji ima sjajnu perspektivu. Nadam se da ćemo uskoro možda prema američkom kontinentu. Sada imamo dobre referencije i tamo, nakon što je Luka otišao u NBA – zaključio je Tokić.

