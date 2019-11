De Ligt donio Juventusu tri boda, Chelsea slavio kod 'fenjeraša'

Nogometaši Juventusa vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući minimalnoj 1-0 (0-0) gostujućoj pobjedi protiv gradskog rivala Torina u susretu 11. kola.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je De Ligt u 70. minuti iz gužve nakon kornera.

Ovom pobjedom Juventus je ponovno preskočio Inter, koji je ranije u subotu kao gost s 2-1 (0-0) svladao Bolognu, torinski sastav ima 29, a milanski 28 bodova. Torino je 13. s 11 bodova.

Intera je u Bologni stigao do dramatične 2-1 (0-0) pobjede golom u sudačkoj nadoknadi. Bologna je povela pogotkom Soriana (59), na 1-1 poravnao je Lukaku (75), da bi Inter do tri boda stigao golom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Orsolini je neoprezno zakačio nogu Lautara u svom kaznenom prostoru, a siguran izvođač udarca bijele točke bio je Lukaku.

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović igrao je čitav susret za Inter.

Roma je na Olimpijskom stadionu u Rimu svladala Napoli s 2-1 (1-0). Roma je povela 2-0 golovima Zaniola (19) i Veretouta (55-11m), a usto i Kolarov u 26. minuti nije iskoristio kazneni udarac. Napoli se uspio vratiti u utakmicu golom Milika (72), no do kraja dvoboja ipak nije uspio doći niti do boda.

Nikola Kalinić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Rome koja je sada treća na ljestvici s 22 boda, jednim više i utakmicom više od četvrte Atalante. Napoli je ostao šesti s 18 bodova, koliko imaju i peti Lazio te sedmi Cagliari.

Nogometaši Chelseaja slavili su u 11. kolu Engleske lige u gostima kod "fenjeraša" Watforda s 2-1 i probili se na treće mjesto ljestvice.

Abraham (5) i Pulišić (56) zaslužni su za pobjedu londonskog kluba za koji je Mateo Kovačić odigrao cijelu utakmicu. Deulofeu (80) je iz penala smanjio za domaćine, a vratar gostiju Kepa jedva je obranio udarac vratara Watforda Fostera u zadnjim sekundama.

Vode Liverpool (31) i Manchester City (25), Chelsea je sada treći s 23 boda, a Leicester četvrti s 20. Watford je zadnji sa samo pet osvojenih bodova.

