Dalmatinci odahnuli, Zadar ne ispada a Split ulazi u Prvu ABA ligu

Kako se i očekivalo, ni ABA liga se neće nastaviti što je i logična odluka nakon one koju je donijela Euroliga na koju se, pak, ova regionalna liga klubova iz zemalja bivše SFRJ i naslanja.

Doduše, na video Skupštini klubova ABA lige, bilo je onih koji su htjeli da se igra nastavak sezone, no nije ih bilo dovoljno. Tome su se nadala oba crnogorska kluba, Budućnost i Mornar, te vodeći sastav ligaškog dijela natjecanja Partizan. Svi oni vjerovali su da mogu osvojiti naslov, a ponajprije Partizan koji je ostao bez prilike da nakon sedam godina ponovo osvoji regionalnu krunu ali i bez mogućnosti da se nametne Euroligi kao rješenje za tu jednu pozivnicu.

No, u tom dijelu priče, Beograđani se još uvijek nadaju jer ako odustane netko od euroligaša, oni bi bili prvi izbor s obzirom da se Virtus iz Bologne, iz protesta, već opredijelio za Fibinu Ligu prvaka.

Za razliku od C. zvezde, FMP-a, Mege, Cedevita Olimpije, Krke, Primorske, Igokee, Cibone i Zadra, koji su bili protiv, za nastavak natjecanja upirali su jako i drugoplasirana Budućnost, ali i petoplasirani Mornar. Klub iz Bara htio je biti ispred Cedevita Olimpije i kao četvrti sudjelovati u doigravanju, ali i biti siguran sudionik Eurokupa. Jer, po dosadašnjoj praksi, prvak ABA lige bio je taj koji je automatizmom dobijao pozivnicu Eurolige, a klubovi plasirani od drugog do četvrtog mjesta kvalificirali bi se za Eurokup. S obzirom su sada četiri kandidata za to natjecanje, a Partizan se još nije odlučio za Fibinu Ligu prvaka ili Eurokup, odlučeno je da će Budućnost, Cedevita Olimpija i Mornar zatražiti pozivnice za Eurokup koje će vjerojatno i dobiti.

Inače, Crvena zvezda je bila najkomfornijoj situaciji jer ju je Euroliga potvrdila sudionikom i sljedećeg izdanja najkvalitetnijeg europskog klupskog natjecanja. Miran je bio i hrvatski prvak Cibona jer je na terenu, sa samo sedam pobjeda, osigurala ostanak u Prvoj ABA ligi, no zato je bilo puno nemira i strepnje u uredima Zadra i Splita. Kod Zadrana zbog straha od mogućeg ispadanja u Drugu ligu, što im se smiješilo da se odigralo posljednje kolo, a kod Splićana zbog željenog ulaska u Prvu ABA ligu.

I to su, zapravo, bile teme oko kojih je bilo najviše prijepora. Jer, jedni su bili za poništenje natjecanja i vraćanje na isti sastav klubova kao uoči ove sezone, a to je po modelu Eurolige, a drugi su bili za solomunsku odluku i proširenje prve regionalne lige sa 12 na 14 klubova. A po tom modelu su prvoligašima postali prvoplasirani drugoligaš Borac iz Čačka i drugoplasirani Split, dvije ujedno najpoznatije košarkaške sredine među drugoligašima. A Zadar, Kalelarga je mogla odahnuti, nije ispao.