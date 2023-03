Dalić poslao jaku poruku vatrenima pa najavio Ligu nacija: Idemo uzeti zlato i napraviti podvig

U susretu 2. kola D skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Bursi pred 44.000 gledatelja pobijedila Tursku sa 2-0, a oba gola zabio je Mateo Kovačić. Nakon šoka na Poljudu i remija protiv Walesa, hrvatska nogometa reprezentacija se u grotlu novog, rasprodanog stadiona u Bursi vratila na pojedničku stazu, slavivši sa 2-0.

Oba gola zabio je Marcelo Kovačić (20, 45+4). Hrvatska nakon dva kola vodi na ljestvici sa četiri boda koliko ima i Wales koji je pobijedio Latviju sa 1-0. Turska je ostala na tri boda, dok su Latvija i Armenija na nuli.

Nakon prve pobjede u kvalifikacijama pred kamere Nove TV stao je izbornik Zlatko Dalić.

- Čestitam dečlkima na sjajnoj pobjedi, još jednom smo pokazali veliki motiv i angažman. Uspjeli smo pobjediti i čestitam dečkima na snazi, karakteru i volji, nije lako pobijediti ovdje pred 40 tisuća navijača. Bili smo kompaktni i čvrsti, nije me bilo strah. Imali smo kontrolu utakmice i zabili dva gola, ovo nam je odlična priprema za Ligu nacija. Napravili smo analizu protivnika, znali smo da su opasni po desnoj strani. Stanišić je imao pravih stvari, Pašalić i Barišić su jako dobor odigrali. Mislim da je ovo velika pobjeda i rezultat koja nas motivira za dalje, imamo još prostora za napredak. Konkurencija je jako dobra i bitna, ne zelim da uđemo u komfornu zonu jer to nije dobro, kod nekih igrača se to dogodi i onda moramo to riješavati - rekao je Dalić.

- Bitno je da imamo široku klupu i da imamo igrača koji ce ući i donijeti prevagu, imali smo nekih grešaka i opuštanja, ali srećom nismo kaznjeni. Kovačić je bio sjajan, ovo je pravi Kovačić. Lijepo je da je ova 72. utakmica sa pobjedom i da sam dosegnuo rekord Miroslava Blaževića. Imamo sposobnost i kvalitetu za osvojiti Ligu nacija, nećemo praviti pritisak, to sam rekao i dečkima. Bitno je koji ćemo biti na kraju, idemo u Nizozemsku napraviti podvig i nešto sjajno - zaključio je izbornik.