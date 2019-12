Dalić otkrio gdje će vatreni boraviti tijekom Europskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija ždrijebom u Bukureštu saznala je da će na Euru 2020. igrati s Engleskom i Češkom u skupini D. Preostali član naše skupine znat će se u ožujku kada Srbija, Škotska, Norveška i Izrael odrade dodatne kvalifikacije kroz Ligu nacija. S obzirom na renome svjetskih doprvaka, za očekivati je da ćemo proći skupinu, pa su odmah počele i kalkulacije na koga ćemo u osmini finala. Jedna od teorija, i to vrlo logična, jest da bi bilo dobro izbjeći osvajanje prvog mjesta u skupini. Razlog je jasan. Osvajač naše skupine D u osmini finala putuje u Dublin, gdje će 30. lipnja odmjeriti snage s drugoplasiranom reprezentacijom iz skupine F koja je već proglašena “skupinom smrti”. U njoj igraju Njemačka, Francuska i Portugal. Dakle, bilo kojeg od ova tri velikana valjalo bi zaobići, a to možemo ako se u osminu finala probijemo kao drugi.

Švedska i Poljska bolja opcija

U tom slučaju igrali bismo u Kopenhagenu 29. lipnja, a protivnik bi nam bio drugoplasirani iz skupine E u kojoj igraju Španjolska, Švedska i Poljska. Pretpostavimo li da će Španjolci osvojiti skupinu, Švedska ili Poljska ipak su bolja opcija od Njemačke, Francuske ili Portugala.

Na momčad iz skupine smrti tada bismo išli u četvrtfinalu.

Naravno, u slučaju da ta reprezentacija pobijedi svojeg protivnika u osmini finala, što i ne bi trebao biti preveliki zalogaj s obzirom na to da će na najboljeg trećeplasiranog iz skupine A, B, ili C. Dakle, s Njemačkom, Francuskom ili Portugalom u tom bismo se slučaju sreli tek u četvrtfinalu. U polufinalu bismo mogli na Talijane (skupina A) ili Belgijce (skupina B) ili, pak, na Nizozemce ako oni u svojoj skupini C izbore drugo mjesto, a ne prvo.

Povlašten status Engleza

Pred Dalićem i njegovim stožerom je odabir kampa u kojem će vatreni biti za vrijeme Svjetskog prvenstva. Pripreme za SP odradit će se u Hrvatskoj, a onda ćemo vjerojatno na Otoku biti do kraja prvenstva.

- S obzirom na to da igramo u Londonu i Glasgowu, mislim da je najbolje i najkvalitetnije rješenje tamo naći pravi kamp te boraviti za vrijeme Eura - rekao je izbornik Dalić.

A ponuda je tamo velika, mogli bismo odabrati i kampove u kojim se pripremaju velikani poput Chelseaja, Arsenala, Cityja...

Englezi brige s odabirom kampa nemaju jer, budući da će sve tri utakmice igrati u Londonu, baza će im biti u standardnom kampu Gordog Albiona u Burtonu.