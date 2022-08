Dalić iz Livna: Želimo na final four Lige nacija, ali svi ulažu više nego mi i rezultat nije dobar

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić dao je doprinos humanitarnom događaju i utakmici u u svom rodnom Livnu.

Nakon revijalnog susreta dao je intervju za Dnevnik Nove TV i govorio o mnogim stvarima.

- Hvala svima koji su došli i kupili ulaznicu, jedna velika stvar za Livno. Ovo su dani kada u Livnu ima najviše ljudi jer ima puno ljudi iz dijaspore. Napravili smo nogometni kamp za djecu, bilo je prelijepo. Čestitam Dinamu i Hajduku na prolazak u daljnji krug natjecanja. Imaju sad teške protivnike, ali vjerujem da jedni i drugi mogu napraviti taj korak pa da imamo još više europskih utakmica. Šteta za Osijek i Rijeku - izjavio je Zlatko Dalić i dodao da svi ulažu više nego Hrvatska i onda rezultat nije adekvatan.

- Dobro je Nikola napravio, izabrao je klub, dobit će veću minutažu i igrati. Ja to želim i to nam treba, to trebaju napraviti svi igrači u krugu reprezentacije koji žele ići u Katar. - zadovoljan je izbornik zbog transfera Vlašića u Torino.

- Već sad se stvara lijepa atmosfera, lijepi ambijent. Čekaju nas dvije utakmice, važne utakmice, želimo na Final Four Lige nacija - najavio je rujanske okršaje protiv Austrije i Danske.

