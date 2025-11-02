Cure detalji skandala koji je zgrozio Srbiju, poznati sudac s 'Vračarcima' planirao ubojstvo?!

Košarkaški sudac Uroš Nikolić (40), koji je uhićen u velikoj akciji policije i Javnog tužiteljstva za organizirani kriminal zajedno s članovima kriminalne skupine poznate kao "Vračarci", osumnjičen je za planiranje ubojstva Nenada Alajbegovića, poznatijeg pod nadimkom Alibeg, doznaje beogradski Blic. Uroš Nikolić priveden je 22. listopada ove godine pod sumnjom da je jedan od ključnih suradnika "Vračaraca", a prilikom uhićenja kod njega je pronađena i značajna svota novca – čak 250.000 eura.

Iako se isprva sumnjalo da je njegova uloga bila isključivo "čuvanje" novca za kriminalni klan, nova saznanja ukazuju na mnogo teže kazneno djelo. Nikolića se sada tereti za teško ubojstvo u pokušaju i poticanje, koje je, prema sumnjama istražitelja, počinio zajedno s jednim od vođa "Vračaraca", Urošem Piperskim. "Sumnja se da su njih dvojica u siječnju 2020. godine organizirali i planirali ubojstvo Nenada Alajbegovića, poznatog navijača Partizana", otkriva izvor blizak istrazi. Navodno, Uroš Nikolić bio je u neprestanom kontaktu sa Strahinjom M., koji je osumnjičen kao izravni izvršitelj, odnosno pucač u pokušaju atentata na Alajbegovića te godine.

"Strahinja M. je detaljno izvještavao Nikolića o planu napada, lokaciji na kojoj će pucati, ali i o planu bijega te lokacijama za skrivanje. Nikolić je bio glavna veza između klana i osumnjičenog pucača", pojašnjava izvor upoznat sa slučajem. Podsjetimo, ravnatelj srbijanske policije, Dragan Vasiljević, nedavno je objavio da je Uprava kriminalističke policije, u suradnji s međunarodnim agencijama poput Europola i Eurojusta, provela dvije velike odvojene akcije. U tim je akcijama u Srbiji i inozemstvu uhićeno ukupno 29 osoba.

Sedam pripadnika "Vračarskog klana" uhićeno je zbog sumnje da su posljednjih godina u Srbiji izvršili dva ubojstva i tri pokušaja ubojstva. Među zločinima koji im se stavljaju na teret je i likvidacija Vladimira Popovića (43), zvanog Vlada Pop, koji je ubijen početkom prosinca 2018. godine u jednom kafiću na beogradskom Vračaru.

Kao dio iste akcije, u Dubaiju je uhićen i Marko Đorđević (38), zvani Markeđani, također zbog sumnje da je pripadnik ove kriminalne skupine. Istražitelji vjeruju da su "Vračarci" čak tri puta pokušali ubiti Nenada Alajbegovića. Vračarska kriminalna skupina sumnjiči se i za ubojstvo Vladimira Kostića (40), poznatijeg po nadimku Kostur, koje se dogodilo 2020. godine u Rakovici, a u sklopu istrage uhićen je i policajac osumnjičen da je pomagao klanu.