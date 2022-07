Čudna situacija: Pronašla zlatnu olimpijsku medalju u McDonald'su u kanti za smeće

Nevjerojatna situacija u dogodila se u Anaheimu u Sjedinjenim Američkim Državama Anaheimu. Zaposlenica McDonald'sa Maria Carrilo našla je zlatnu medalju s Olimpijskih igara održanih u Tokiju prošle godine i to u smeću restorana brze hrane.

Carrilo je sasvim slučajno našla medalju. Pokupila je vrećicu za smeće, koja joj je bila teža nego ianče. Pogledala je u njoj šta se nalazi i naišla na neočekivani predmet – olimpijsku medalju.

“Moja prva misao bila je ‘Što je lijepo? Je l’ je stvarno?”, rekla je Carrilo.

Nice story here - glad @JordynPoulter will get her medal back!

Stolen Olympic gold medal is found in trash behind Anaheim business https://t.co/iM0TZlkpE0 @ocregister #goodsamaritan @Olympics