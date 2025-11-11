Cristiano se hvalio i tvrdio da je najbolji ikad, a sada ga je 'pravi' Ronaldo spustio na zemlju

Ronaldo Nazário, jedan od najvećih napadača u povijesti nogometa, komentirao je nedavnu izjavu Cristiana Ronalda, koji je u intervjuu poručio da sebe smatra "najboljim u povijesti". Brazilac se ne slaže sa slavnim Portugalcem.

"Neki ljudi imaju puno samopouzdanja. Ja više volim da drugi govore o meni, nego da ja govorim o sebi", rekao je Ronaldo, poznat i kao Il Fenômeno.

Dodao je kako iznimno cijeni Cristiana Ronalda, ali se s njegovom tvrdnjom da je najbolji svih vremena jednostavno ne slaže:

"On je jedan od najboljih igrača u povijesti, ali je li najbolji? Ne slažem se. No, poštujem njegovo mišljenje. Definitivno je među najvećima, rekao bih da je u top 10."

Ronaldo je i ranije naglašavao da usporedbe između igrača iz različitih razdoblja često nemaju smisla. Prema njegovu mišljenju, nogomet se mijenjao iz generacije u generaciju, a svako je razdoblje imalo svoje dominantne figure.

"Svi će rekordi biti srušeni, čak će i oni Messijevi i Ronaldovi danas biti srušeni u budućnosti. Rekordi se stvaraju za to. Ali teško je uspoređivati ​​jednu generaciju s drugom. Ne postoje prave mjere za to", jednom je rekao.