Cristiano Ronaldo lijepom gestom izmamio osmijehe i suze

Cristiano Ronaldo još jednom je pokazao veliko srce. Juventusov napadač odlučio je mladim nogometašicama portugalske reprezentacije darovati novu opremu.

Ženska selekcija stigla je do završne runde u kvalifikacijama za EP igračica do 17 godina, a Ronaldo im je osigurao nove kopačke.

Portugal's U17 girls react to Cristiano Ronaldo's support and motivational message. He also donated a pair of football shoes to each of them!



