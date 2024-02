Čovjek koji je odveo Warriorse do četiri NBA prstena postat će najplaćeniji trener u povijesti

PREDSTAVE ZA PAMĆENJE

Jokić upisao još jedan povijesni uspjeh. Ovo su protivnicima radili samo LeBron i Westbrook

Nadam se da Jokić nikada neće to napraviti protiv nas. Kao i svaki sjajan asistent, on uvijek drži glavu uspravno. Izmjeri svaki dio terena. Vidi tko je otvoren, gdje je obrana, on ima izuzetan IQ. Vidi mnogo stvari prije nego što se dogode – rekao je trener Michael Malone.