Ćoriću se ovo nije dogodilo prvi put: Evo što ga je oduševilo

Hrvatska je u četvrtfinalu Davisova kupa a odlučujući bod za 3:1 pobjedu u osječkom dvoboju protiv Kanade donio nam je ponovno Borna Ćorić. Sa 6:4, 6:4, 6:4 nadvisio je Denisa Šapovalova. Osim pobjedom, osječka publika može biti zadovoljna i prikazanom igrom, u ovom ali i u prethodnim mečevima, bilo je to doista na vrhunskoj razini. Što i priliči elitnom razredu.

Ćorić je od početka zaigrao odlično, agresivno i usredotočeno, a sjajno ga je poslužio i servis. Dobio je većinu dugih poena i tako natjerao Šapovalova da traži brza rješenja koja su ga često vodila u pogreške. Naš je tenisač oduzeo Kanađaninu servis odmah na otvaranju i tako riješio prvi set, dok je u drugoj dionici do breaka stigao u sedmom gemu. Na početku trećeg seta Borna je u dva prva gema na suparnikovu servisu imao po priliku za break, ali ih nije iskoristio. No, zato mu je to pošlo za rukom u devetom gemu kada je Šapovalova na njegovu servisu ostavio bez osvojenog poena. Servis za meč bio je teniska poezija, nakon čega se osječka dvorana našla na nogama.

- Odigrao sam nevjerojatan meč, gotovo bez pogreške, ali nisam ni mogao biti slabiji pred ovom publikom koja me stalno dizala. Odlično sam trenirao u posljednjih sedam dana i to sam potvrdio i na terenu. Mislim da će mi ove dvije osječke pobjede puno pomoći u nastavku sezone, nadam se da su ove dvije pobjede dobar pokazatelj za cijelu 2018. godinu - kazao je Ćorić kojemu je ovo bila sedama pobjeda za hrvatsku vrstu u Davisovu kupu (uz šest poraza).

Prvi važan bod donio nam je 2014. u Varšavi kada je svladao Poljaka Jerzyja Janowicza, tada 21. tenisača svijeta. Godinu dana kasnije je u Brazilu, u kvalifikacijama za Svjetsku skupinu, dobio je, baš kao i u Osijeku, oba pojedinačna meča (protiv Belluccija i Souze), a preklani je u dva navrata donosio odlučujući bod za ukupnu pobjedu. Čvrst kao stijena i uporan do kraja pri omjeru 2:2 donio je Hrvatskoj pobjedu protiv Belgije u prvom kolu Svjetske skupine, a nekoliko mjeseci kasnije, također pri 2:2, i protiv SAD-a u četvrtfinalu. S njim i Čilićem u tandemu hrvatska reprezentacija doista ima velike mogućnosti.

A Čilić je također bio jako zadovoljan igrom svog reprezentativnog kolege.

- Ušao je vrhunski u meč, gotovo lakoćom kontrolirao cijeli meč. Olakšao je i meni, sretan sam da nisam morao igrati odlučujući meč - rekao je Marin.

Borna je pobjedom nad prvim kanadskim reketom prvo dokazao da je “najjači pjevac na svom bunjištu” a potom i da tri godine mlađem Šapovalovu neće lako dopustiti da ga pretekne, iako se, naravno, u Osijeku nije igralo za ATP bodove. No, igra koju je pokazao mladi zagrebački tenisač vrijedi barem za Top 20.

- Vjerujem da bi Borna pobijedio i da smo gubili 1:2 jer on odlično funkcionira pod pritiskom. Iza njega je puno više teških mečeva, dok je Šapovalov ipak mlađi i s manje iskustva. Osim toga važna je bila i podrška publike, u ovakvim uvjetima Borna će teško izgubiti protiv bilo koga kod kuće - ocijenio je Branimir Horvat, bivši direktor bivšeg Zagreb Indoorsa, koji je s navijačkim šalom oko vrata bodrio naše tenisače sva tri dana.

Bilo je u dvorani još poznatih osoba iz teniskog svijeta, među njima i Goran Ivanišević, a političare su predvodili Predrag Štromar, Ivan Vrdoljak i Ivica Vrkić. Ozračje u Gradskom vrtu bilo je fantastično, navijanje maksimalno, i u takvim uvjetima naši tenisači nisu mogli izgubiti. Odgovornima za osječku dvoranu samo upozorenje da im na jednom mjestu krov prokišnjava (topio se snijeg), pa bi bilo dobro da to što prije saniraju da se ne napravi veća šteta.

Uvjereni smo da će takvu podršku hrvatska vrsta imati i u četvrtfinalnom dvoboju protiv Kazahstana (izbacio Švicarsku) gdje god se taj meč održao. Varaždin je željan ovakve priredbe, a ima i neka obećanja, no odluka će biti donijeta tek nakon javnog natječaja na koji se, naravno, mogu javiti i drugi gradovi koji imaju uvjete (dvoranu) za to. Podloga je čini se već odabrana - opet zemlja.

- Kazahstan je nepoznanica, iskreno, ne znam sve njihove igrače. No zadržavaju se godinama u Svjetskoj skupini, očito da su dobri. Zemljana podloga nam odgovara i mislim da ćemo na njoj najlakše stići do pobjede protiv Kazahstanaa, te tako ući u polufinale Davisova kupa - zaključio je Marin Čilić.