Ćorić i Čilić pobjedana otvorili nastup na turniru iz Masters serije

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u ponedjeljak u drugo kolo teniskog ATP turnira iz Masters serije u Rimu nakon što je u prvom kolu, poslije dva sata igre, sa 6:4, 6:4 pobijedio Čileanca Cristiana Garina.

U prvom setu je Ćorić suparniku tri puta uzimao servis, a svoj je gubio dva puta. U drugom setu je Čileanac odmah na početku izgubio servis, i onda još jednom za vodstvo Ćorića od 4:1.

No tada Ćorić gubi svoj servis i Garin smanjuje na 4:2. Međutim, to mu nije bilo dovoljno jer je Ćorić uspio zadržati kontrolu nad igrom do kraja.

U meču je Ćorić servirao pet aseva, Čileanac četiri, no Garin je napravio čak 11 dvostrukih pogrešaka.

U drugom kolu će hrvatski tenisač igrati protiv boljeg iz susreta između Amerikanca Taylora Fritza, 19. na ATP ljestvici, s kojim je do sada igrao tri puta i sva tri puta ga je pobijedio, i Talijana Stefana Travaglie, 84, tenisača svijeta.

I Marin Čilić se plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Rimu nakon što je u uvodnom susretu pobijedio Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 6:7 (4), 6:2, 6:4.

Bio je to njihov prvi međusobni susret na Touru, a Čiliću je za pobjedu protiv 54. tenisača svijeta trebalo dva sata i 15 minuta igre. U prvom setu nije bilo izgubljenih servisa, ali jest propuštenih break lopti.

Bublik je kod 1:1 propustio četiri break lopte, a još četiri kod 5:5, dok je Marin u prvom setu imao samo jednu loptu za obrat i to set loptu, pri vodstvu 5:4.

Na koncu je set razriješen u 13. igri. Čilić je poveo 2:0, no 23. godišnji Rus s kazahstanskom putovnicom je izjednačio na 2:2. Kod 4:4 Marin je izgubio servis, a Bublik je potom osvojio dva svoja servisa za 7:4 u prvom setu.

U drugom setu Čilić je zaigrao daleko bolje i sve je bilo gotovo za pola sata. Već u prvoj igri je oduzeo servis suparniku, a pri rezultatu 4:2 i drugi put.

Ključni trenutak trećeg seta dogodio se pri rezultatu 1:1 kada je Čilić iskoristio break loptu, a zatim gem prednosti zadržao do kraja seta i nakon 40 minuta igre dobio treći set rezultatom 6:4.

U idućem kolu Čilića očekuje šesti nositelj Belgijanac David Goffin koji je u prvom kolu bio slobodan.

Do sada su igrali sedam puta, a 29. godišnji Belgijanac ima pobjedu više. Posljednji put igrali su 2019. u Baselu, a slavio je Goffin.