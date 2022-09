Ćiro: Neću se miješati u glupog Čačića, on je budala kada to radi

Hrvatska u četvrtak u Maksimiru s Danskom igra utakmicu Lige nacija. Susret je na rasporedu u 20:45, a najavio ga je "trener svih trenera" Ćiro Blažević.

Ćiro se prvo dotaknuo Brune Petkovića koji je pronašao staru formu, igra sve bolje i izbornik Zlatko Dalić ga je vratio među vatrene.

- Ne bih se htio miješati u Dalićeve stvari, ali Petković je jedan nadareni igrač koji se još uvijek mora jako truditi da sve ono urođeno kao mana izađe iz njega i onda će biti svjetska klasa. Da se nije poboljšao ne bi ga Dalić niti uzimao. Sad je i to jedna hipoteka, to je sad dodatan motiv i odgovornost. Ušao je u reprezentaciju, pa znaš što je to!? - rekao je Ćiro za Sportklub.

Što očekuje od utakmice s Danskom?

- Očekujem da nam Dalić po običaju predstavi neke mlade, nadarene hrvatske igrače, ja ne znam samo odakle ih vadi. On je mađioničar i samo iz šešira vadi prave igrače. Jako me veseli vidjeti kako će to izgledati.

A na pitanje treba li Mislav Oršić dobiti veću minutažu u reprezentaciji, Ćiro je dao zanimljiv odgovor i dotaknuo se bivšeg izbornika Ante Čačića.

- Ma neću da se miješam u glupog Čačića. On je dobar i napravio je velike stvari, ali kad mijenja Oršića, onda je budala. Dajem mu podršku s moje strane jer ne može nitko zanemariti rezultate koje je postigao i koje postiže - rezignirao je rekao Ćiro.

