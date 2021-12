Marin Čilić vjeruje u sebe: Protiv Novaka mogu odigrati dobar meč

U srijedu navečer hrvatski su tenisači doznali svog suparnika u polufinalu završnog turnira Davisova kupa. U petak od 16 sati (HTV 2) u madridskoj Areni sučelit će se, donekle očekivano, s reprezentacijom Srbije, koja je pobijedila Kazahstan s 2:1. Pa iako svi znamo da to još uvijek nije (a i dugo neće biti) obično sportsko sučeljavanje, naš izbornik Vedran Martić pokušava loptu spustiti na zemlju.

Martić: Na papiru oni su favoriti

– Ući ćemo u taj meč kao u svaki drugi. Na papiru su oni blagi favoriti, imaju Đokovića koji je broj 1 na listi, njihov drugi igrač je bolje rangiran od našeg, a u paru smo mi blagi favoriti. Mi smo se dobro natjecali, ušli smo u polufinale, među četiri najbolje reprezentacije na svijetu, što je već veliki uspjeh. Ali pokušat ćemo doći i do finala – kaže izbornik.

Našim se tenisačima pruža prilika da Srbima uzvrate za dva poraza u dosadašnjim sučeljavanjima: 2010. u Splitu, u četvrtfinalu (1:4) i 2015. u Kraljevu, u prvom kolu Svjetske skupine (0:5). No sad je ulog još veći, borba za finale. Marin Čilić, kojega zbog ozljede nije bilo u Kraljevu, ističe:

– Očekuje nas zasigurno teška borba sa Srbijom. Radi se o nevjerojatno kvalitetnoj momčadi. Osim Novaka Srbi imaju još tri-četiri sjajna igrača koji su uvijek jako neugodni. Ali dat ćemo sve od sebe i nadamo se pozitivnom ishodu u tom dvoboju. Rezultati u Torinu su nam drastično digli samopouzdanje, duh u reprezentaciji veoma je pozitivan. Borna Gojo pokazao je još jedanput da je fenomenalan igrač za Davisov kup i nadam se da će pobjede iz ovog natjecanja pretočiti i uspjeh na ATP Touru. A Nikola i Mate uvijek su spremni odigrati odlične mečeve, kao u cijeloj sezoni. Ja sam odigrao izvrstan meč sa Sinnerom, uz nekoliko stvari koje nisu funkcionirale, ali vjerujem da to mogu ispraviti i protiv Novaka odigrati sjajan meč – rekao je Čilić.

Ne znamo koga će Srbi gurnuti na drugu ploču – Lajovića (33. na ATP listi), Krajinovića (42.) ili Kecmanovića (69.) – ali na prvoj će sigurno biti Novak Đoković, prvi tenisač svijeta. Pa osluhnimo kako Novak pristupa ovom dvoboju:

– Rivalstvo je veliko, mi smo susjedi. Uvijek je to dodatni pritisak i motiv, obje zemlje žele pobjedu. Bez obzira na to što će se dogoditi na terenu, najvažnije je da postoji poštovanje i prijateljstvo na terenu i izvan njega. Siguran sam da će oba sastava dati sve za pobjedu. Veliki je ulog u igri, borimo se za finale, ali i dvoboji Srbije i Hrvatske, Hrvatske i Srbije, posebno su važni za sve nas – istaknuo je Đoković.

Novak je podsjetio na velike dvoboje s Čilićem, istaknuo odlične igre Borne Goje te naglasio moćnu kombinaciju Mektića i Pavića.

U nedjelju finale ili – ždrijeb

– Treba vidjeti kako će to ići, nadam se da ćemo dobiti taj prvi singl. Davisov kup je posebno natjecanje, i kada niste na terenu, emotivno ste tu, navijate, podržavate suigrače. Velika je razlika između toga kad igrate za reprezentaciju i kad ste sami negdje na turnirima. Dobro je što smo imali dan više za odmor, pa ćemo skupiti energiju. Imamo dobru kemiju, možemo do pobjede, to nam cilj i iznimno smo motivirani da ga ostvarimo – napomenuo je Đoković.

Uđe li Hrvatska u finale, time će se izravno kvalificirati i za završni turnir sljedeće godine. Ako ne, ime naše zemlje naći će se u ždrijebu koji će biti održan u nedjelju 5. prosinca s početkom u 13.30 sati i koji će izroditi parove kvalifikacija. U ždrijebu će se naći 24 reprezentacije, nakon čega ćemo dobiti 12 parova kvalifikacija koje su na rasporedu 4. i 5. ožujka iduće godine. Nositelji će biti određeni na temelju aktualne rang–liste na kojoj je Hrvatska na drugom mjestu, iza Francuske, a ispred Španjolske.