Čilić najavio povratak: Modrić mi je velika inspiracija

Marin Čilić ove je godine odigrao samo dva meča. Veći dio godine proveo je oporavljajući se od ozljeda. Na priredbi Noć tenisa dobio je nagradu za vrhunska dostignuća. Naime, bez obzira na to što nije igrao, njegov doprinos reprezentaciji, koja je prošle godine igrala u polufinalu Davis Cupa, morao je biti nagrađen. Ni jedan drugi naš tenisač nema toliko pobjeda u tom natjecanju kao Marin, što bolje od ičega drugog govori koliko je bio zaslužan za velike uspjehe našeg sastava.

Zanimljiva i izazovna godina

– Bila je za mene ovo zanimljiva, ali i izazovna godina. Izazovna jer još čekam povratak na teniske terene. Lijepo je bilo na ovoj večeri hrvatskog tenisa sresti suigrače iz reprezentacije, stisnuti im ruku, vidjeti neke drage ljude, prijatelje, koje nemam često priliku vidjeti. Iskreno, mislio sam da će doći i moj kum Ivan Dodig. Nismo se čuli posljednjih nekoliko dana, ali sam dobio informaciju da je nešto bolestan.

Marinovi problemi počeli su već na početku godine, kada je zbog ozlijede koljena morao propustiti Australian Open.

– Nakon konzultacija s nekolicinom specijalista, donio sam tešku odluku i obavio operativni zahvat na koljenu, koji se činio najboljom opcijom za dugoročno rješenje ozljede. Hvala Bogu, sve je prošlo u redu, kao što smo se nadali – napisao je tada Čilić na Instagramu uz fotografiju iz bolničkog kreveta.

Čilić se u lipnju ove godine vratio na teren nakon šest mjeseci izbivanja zbog operacije koljena. Na Croatia Openu u Umagu odigrao je povratnički meč nakon više od šest mjeseci izbivanja s ATP Toura, ali se već u dvoboju s Talijanom Cobollijem moglo vidjeti da nema slobodu kretanja potrebnu za igranje na najvišoj razini. Pri odlasku iz Umag obavio je i pregled koljena.

– Nažalost, nemam dobrih vijesti ovih dana. Doživio sam problem s koljenom, što će odgoditi moj povratak i morat ću propustiti turnire u Americi. Iako sam iznimno razočaran što propuštam još jedan dio sezone, vjerujem da su bolji dani pred nama i nastavit ću marljivo raditi kako bih to ostvario – rekao je nakon nastupa u Umagu.

Stanka se produljila do kraja ove godine...

– Teško mi je reći kada ću se vratiti, koljeno je za sada u redu, vjerujem da će povratak biti uskoro. Sljedeće su godine i Olimpijske igre u Parizu. Velika mi je želja nastupiti na mojim petim Igrama. U Tokiju sam 2021. godine osvojio srebro u paru s Dodigom. Bio bi mi veliki gušt nastupiti u Parizu – rekao je Čilić.

Imate 35 godina, no to nisu godine koje bi trebale biti prepreka za velika dostignuća. Uostalom, Luka Modrić u 36. godini igra na vrhunskom nivou...

– Nije tajna da mi je Modrić velika inspiracija, ne samo meni već i milijunima djece koja ga gledaju, koja ga prate. Luka je najbolji primjer vrhunskog sportaša, osobe koja živi za sport. Voli sport, voli nogomet i trenira ga iz sveg srca. Pazi na zdravlje, pazi na sebe i on je primjer kako sportaš može biti dugo godina u vrhunskom sportu. Vjerojatno ne bi bio na ovoj razini u ovim godinama, da se u prošlosti nije svojski trudio na svakom treningu, pazio na najsitnije detalje u svojoj karijeri. Zato, nadam se da ću i ja trajati na visokom nivou još nekoliko godina – kaže Marin.

Kako izgleda godina bez igranja tenisa?

– Ispunjena igranjem s djecom, druženjem s obitelji. Radim neke druge stvari za koje nikako ne bih imao vremena da sam stalno na turnirima. Ali, i treniram dosta. Nije šala ako kažem da više treniram sada dok ne igram nego kada sam aktivan na turnirima. Lijepo je biti malo izvan tenisa.

Jeste li gledati neke turnire ove godine?

– Iskreno, ove godine možda sam odgledao pet mečeva. Najviše sam pratio završni Masters u Torinu. Rekao bih da se nivo tenisa u posljednja četiri-pet mjeseca ponovno digao. Prvi dio sezone bio je dosta slabiji. Uvjeren sam da će sljedeće godine tenis biti na još većem nivou.

Povratak u Hong Kongu

Kakav vam je plan povratka, na kojem vas turniru možemo očekivati?

– Za početak sezone za svoj povratnički nastup izabrao sam turnir u Hong Kongu, a potom slijede nastupi u Australiji, u Adelaideu i u novozelandskom Aucklandu. Nadam se samo da će me zdravlje poslužiti.

Zaklada Marin Čilić nastavlja svoju vrijednu tradiciju dodjele stipendija darovitoj djeci u Hrvatskoj i već šestu godinu poziva mlade talente da se prijave za njen program stipendija.

– Do danas su dodijeljene čak 103 stipendije, a Zaklada i dalje traži nove talentirane glazbenike i sportaše. Prijava sadrži i motivacijsko pismo u kojem kandidati obrazlažu zašto upravo oni zaslužuju stipendiju. Natječaj je otvoren do 4. prosinca, a šestoj generaciji stipendista bit će dodijeljeno ukupno 20 stipendija, podijeljenih u dvije kategorije: glazbenu i sportsku. Veseli nas što se projekt nastavlja i šestu godinu zaredom jer smo u prethodnih 5 godina imali čast i sreću upoznati predivne mlade osobe čije su priče i uspjesi zaista inspirativni. Trenutačno se oporavljam od ozljede koljena te, kao i svaki oporavak, ima boljih i lošijih dana pa se često sjetim prepreka preko kojih naši stipendisti svakodnevno prolaze i to me, moram priznati, motivira. Veselim se čitati nove prijave i ovim putem pozivam sve mlade sportaše i glazbenike da podijele s nama svoju priču te da tako postanemo dio njihova puta.