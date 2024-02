Cibosima gradski derbi, Sesar ističe da se dinamovci moraju vratiti u "rudnik"

ČAROBNI SLOVENAC

VIDEO Čudesni Dončić odigrao partiju života, zabio je 73 poena. Najviše u karijeri i povijesti kluba

Postao je tek peti NBA igrač s najmanje 70 koševa i deset skokova u utakmici. To je podvig koji ga stavlja u elitni klub koji uključuje NBA legendu Chamberlaina, koji je to učinio šest puta, Elgina Baylora, Davida Robinsona i Joela Embiida, koji je to učinio u ponedjeljak.