Cibona svladala Split u derbiju: Pomoćnik Krasić sjajno dirigirao, Mustapić odigrao ključnu rolu

U slabo posjećenom hrvatskom derbiju ABA lige (400 gledatelja), košarkaši Cibone nadvisili su Split (81:73) i tako izborili vrlo dragocjenu četvrtu pobjedu za nešto mirniji san u nastavku sezone. A kroz nju će ih voditi novi trener Dino Repeša kojemu su abdicirali Jakša Vulić i njegov pomoćnik Bariša Krasić ostavili relativno komfornu situaciju (9-2 u domaćem prvenstvu i 4-7 u regionalnoj ligi).

A ovu utakmicu jako je dobro vodio vječiti pomoćnik Bariša Krasić koji je kazao:

- Čestitke momcima na vrhunskom drugom poluvremenu. Prvo smo bili u nekom grču, kao da smo sami sebi stavili preveliki pritisak da moramo dobiti. Kada su se igrači opustili to je bilo bolje. U drugom dijelu smo odigrali vrhunsku obranu, svi su ginui jedni za druge a kada bismo ubrzali igru to Split nije nogao pratiti. I stoga bih istaknuo kondicijskog trenera Brunu Damjana koji je, u svom dijelu posla, vrhunski pripremio igrače za ovu utakmicu.

U kojoj mjeri je Krasić trljao ruke utoliko je trener Splićana Slaven Rimac bio nezadovoljan:

- Možda je "minus osam" i malo kako je to izgledalo. Na kraju smo mi pogodili neke šuteve i odigrali kako smo trebali odigrati cijeli susret. Jako sam nezadovoljan s igrom i ponašanjem igrača. Neki igrači kao da su došli na utakmicu s mišlju što je prvo napraviti za sebve a tek onda za momčad a iz tog mentalnog stanja teško se prebaciti da budeš koristan momčadi. Nakon dvije abaligaške pobjede bila nam je ovo prilika da uđemo u neki normalan ritam no mi ju nismo iskoristili. Za ovu utakmicu nismo imali dovoljno energije i to one s koncentracijom. Recimo, ako se kaže da pojedini igrač ide uglavnom u lijevo nemoguće je da te svaki put probije u tu stranu.

Govoreći to mislio je Rimac na braniča Jakova Mustapića koji je odigrao sjajno posljednjih 15 minuta utakmice uknjiživši ukupno 15 koševa, četiri skoka te po tri asista i osvojene lopte.

- Nakon što je, u prvom dijelu, Cibonu u utakmicu vratio Aranitović, presudila je Mustapićeva rola na razigravaču.

A je li to s Mustapićem bilo planirano ili je do te odluke došao kroz utakmicu? Bilo je to pitanje za Krasića.

- To sam odlučio na treningu na dan utakmice. Razlog za to je bio što je Stein jako dobar šuter no kada se previše troši na prevođenju lopte onda ne dolazi do izražaja njegovo najjače oružje. A Mustapić je dobro distribuirao lopte nakon igre dva na dva, omogućio je da budemo protočniji u napadu.

Otvorili su domaćini utakmicu sa šest neuspjelih napada što je dovelo do prednosti gostiju od 0:11. No, s tricom Aranitovića (najboljeg Cibonina igrača u prvom dijelu), domaćini su krenuli bolje igrati pa su u 12. minuti, tricom Majcunća, i poveli (23:22). Potkraj poluvremena imali su cibosi i pet razlike no na veliki odmor otišlo se sa 41:41.

Nakon lošeg otvaranja treće četvrtine (dvije izgubljene lopte Radovčića) i dvije trice Perkovića, u prednost od pet koševa došli su žuti (48:53). No, situacija na semaforu se opet okreće i učas su vukovi, ponajviše preko Mustapića i Buljana i uz trice Majcunića i Perasovića, došli u svoje najveće vodstvo (69:59).

Imali su pri tome vodstvu cibosi i polukontru za otvorenu tricu Majcunića no on se umjesto šuta odlučio za dodavanje i to pogrešno. No, vratio je to ovaj pouzdani igrač već u sljedećem napadu kada je zabio tricu nakon čega je ukrao loptu u obrani i omogućio Perasoviću koš u kontri za 74:59. A kad je centar Bošnjak zabio dvicu s boka za "plus 17" (76:59) pobjeda Splićana postala je nemogućom misijom. A sve što je momčad iz Dioklecijanova grada do kraja susreta mogla učiniti bilo je da tricama Vuke, Gnjidića i Tišme ublaži poraz (81:73) što pri konačnom svođenju računa, na kraju sezone, ipak može biti od značaja.

Pored spomenutih Aleksandra Aranitovića (19 koševa, 7 skokova) i Jakova Mustapića (15 koševa) solidne role kod Cibone odigrali su i krilni-centar Tomislav Buljan (12 koševa, 7 skokova), centar Matej Bošnjak (10 koševa, 5 skokova) i Ivan Perasović (9 koševa, 2 blokade). U pobijeđenom sastavu dvoznamenkasti su bili Lewis Sullivan (13 koševa, 7 skokova), Derek Fundeburk (12 koševa) i Toni Perković (13 koševa, tri trice) na kojeg se trener Rimac glasno ljutio. Žutima je svakako nedostajao raspoloženi Shanon Shorter (4 koša uz šut iz igre 0-4 za 27 minuta) koji je daleko od forme s kakvom je uveseljavao navijače svog kluba prošle sezone.