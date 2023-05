Cibona se vratila u program finaciranja pa nastali problemi

Sportski savez grada Zagreba tek je potkraj svibnja donio svoj najvažniji dokument – plan o sufinanciranju javnih potreba u sportu. Kako je moguće da je tako važan dokument SSGZ donio tako kasno? Tomislav Stojak, glavni tajnik u ostavci, za to krivi stručne službe koje su ga navodno sabotirale. Iz SSGZ-a dolazi i prilično nevjerojatna tvrdnja da plan nije ni mogao biti napravljen jer ga je mjesecima pripremala "ilegalna" skupina sportskih djelatnika.

Sačuvali smo fair play

- Postoji nekoliko osnovnih razloga zbog kojih je ovogodišnji plan donesen nešto kasnije nego prijašnjih godina. Prvi razlog je više sportskih klubova koji su se prijavili na javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba za 2023. godinu. Postupak donošenja plana sredstava je vrlo složen proces koji ima svoje etape, rokove, u kojemu se koordiniranim radom sportskih klubova, saveza, stručnih službi i neovisnih procjenitelja nastoji donijeti što kvalitetniji dokument. Uz već spomenuti veći broj klubova koji su se prijavili na ovogodišnji javni poziv, ali i uz neke formalne teškoće, primjerice vraćanje pošte od nekoliko prijavitelja, zbog čega se postupak slanja pošte morao ponavljati, postojale su i neke okolnosti, nazvao bih ih subjektivnima, zbog kojih je ova godina bila posebno izazovna.

Mislite li pritom na stručne službe, međuljudske odnose, možda čak i na sukobe?

- Kao što sam rekao, mnogo subjekata sudjeluje u nekoj fazi izrade plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Zagreba. To su sportski klubovi koji svake godine detaljno obrazlažu svoje sportske programe, troškovnike, dostavljaju planove i programe rada svojih trenera, izvještaje o radu, troškovnike... Naravno, ako u zajednički kontekst stavimo postojeća financijska sredstva, koja su na razini prošlogodišnjih, porast realnih životnih troškova, veći broj subjekata koji kandidiraju za sredstva proračuna, logično je da će svaki prijavitelj - bilo da se radi o sportskom klubu ili savezu - nastojati istaknuti svoje rezultate, doprinose i vrijednost, kako bi u konačnici ostvario pravo na veća sredstva. Borba za financijska sredstva slična je sportskom natjecanju, svaki klub nastoji iskoristiti sve svoje kvalitete i prednosti u cilju ostvarivanja pobjede. Budući da je Skupština Sportskog saveza grada Zagreba usvojila plan za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Zagreba, da su sve financijske obveze prema savezima, klubovima i sportašima podmirene na vrijeme, smatram da smo – unatoč očekivanim sukobima u borbi za što veći dio proračunskog kolača – ipak uspjeli sačuvati etičnost i sportski fair play. U tom, usudio bih se reći, stresnom razdoblju godine dolazi do pojačanih napetosti između ljudi, ali nakon što to razdoblje prođe, sve se vraća u normalu.

Je li plan za 2023. kopija plana iz 2022.?

- Iako je okvir sredstava za 2023. ostao isti kao rebalansirani plan iz 2022. u iznosu od 135 milijuna kuna ili 17,873.800 eura, na ovogodišnji natječaj prijavilo se 446 prijavitelja te se u program vratio Košarkaški klub Cibona s 480.000 eura. S obzirom na to da 2022. KK Cibona nije participirao u planu sredstava, sredstva koja su prijašnjih godina bila namijenjena tom klubu nositelju kvalitete zagrebačkog sporta, raspoređena su po savezima i klubovima. Budući da nije bilo jednostavno u plan ponovno uvrstiti Cibonu i nove klubove u sustav sufinanciranja, zadržati stečena prava ostalim klubovima, ove godine se itekako pažljivo razmatrala svaka mogućnost smanjivanja i povećavanja sredstava kod svakog korisnika, uvažavajući sustave natjecanja i sportske rezultate. Nekima smo morali oduzeti dio novca da bismo drugima dali, ali smo vodili računa da svakom klubu osiguramo neki minimum za opstanak u sportu. Dojam da je plan za 2023. kopirani plan iz 2022. stječe se možda zato što se plan izrađuje u istoj aplikaciji, što se više-manje radi o istim sportovima, ali ako usporedimo prošlu i ovu godinu, uočit ćemo razlike u većem dijelu klubova i sportskih saveza.

U posljednje vrijeme se sve češće čuju kritike da većina djelatnika stručnih službi Sportskog saveza ima veće plaće od trenera. Koji je razlog tome?

- Sportski savez grada Zagreba sufinancira plaće trenera, ali kolika će plaća trenera biti utvrđuju njihovi poslodavci, a to su sportski klubovi s kojima treneri imaju zasnovan ugovor o radu. Dio odgovora vezan za visinu plaća trenera u zagrebačkom sportu leži u broju trenera i financijskim mogućnostima Sportskog saveza grada Zagreba, dok je drugi dio vezan uz angažman sportskog kluba da angažira svoje administrativne resurse s ciljem povećanja vlastitih prihoda članarinama i naknadama.

Koji su razlozi ostavke glavnog tajnika Tomislava Stojaka?

- Tomislav Stojak u godinu i tri mjeseca koliko je obnašao funkciju glavnog tajnika Sportskog saveza grada Zagreba, intenzivirao je suradnju s gradskim sportskim savezima, naročito s njihovim stručnim tajnicima, uložio je velik trud da sasluša probleme svakog sportskog kluba i saveza, najavio neke nove projekte u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom. Prema mojem mišljenju, njegova pristupačnost i spremnost da sasluša svakoga s jedne strane i sam karakter sportskog okruženja koji je po svojoj prirodi izrazito kompetitivan, a sve u okolnostima relativno ograničenih financijskih resursa, inflacije, poskupljenja i sve većeg pritiska na sportski proračun, očekivanja sportskih klubova, saveza i sl., stvorili su velik pritisak na njega. Stojak se do posljednjeg dana svojeg mandata borio da ispuni očekivanja što većeg broja ljudi koji su jedini izlaz iz problema vidjeli u povećanju proračuna za njihove sportove, ne ulazeći, nažalost, u to koliko su ta očekivanja opravdana, a nemoguće je bilo da svi budu zadovoljni.

Šop već ima iskustva

Nakon njega, na dužnost vršitelja dužnosti Upravni odbor imenovao je Suzanu Šop, pomoćnicu glavnog tajnika za pravne poslove.

- Suzana Šop već je obnašala funkciju vršiteljice dužnosti glavnog tajnika Sportskog saveza grada Zagreba od studenoga 2021. do početka siječnja 2022. godine, kada je izabran Tomislav Stojak. U tom relativno kratkom razdoblju njezina mandata ostvarena je kvalitetna komunikacija s institucijama Grada, ali i s gradskim sportskim savezima i klubovima koji su vrlo kratkom vremenu prihvatili gospođu Šop, ponudili suradnju i dali joj svoje povjerenje - zaključio je Šafranić.

Jasno je da na predstojećim izborima više nema prostora za eksperimente i bilo kakve kadrovske promašaje. Zagrebački sport je uvelike i nositelj kvalitete hrvatskog sporta, koji ne bez razloga smatramo najuspješnijim dijelom hrvatskog društva, pa je zasigurno došlo vrijeme da odgovornost za taj i takav sport dođe u ruke onima koji ga poznaju, koji su svjesni da ga treba bitno mijenjati i unaprijediti i koji neće dopustiti da makar i na mjesec dana treneri i sportaši ostanu bez svojih ionako skromnih prihoda