Četvorica Hrvata borit će se za nastup na ATP turniru u Umagu

Završetkom posljednjeg od ukupno tri turnira u seriji Road to Umag by Podravka postali su poznati svi sudionici Mastersa, koji će se održati u Umagu netom prije početka 32. izdanja turnira Plava Laguna Croatia Open Umag.

Nakon prva dva odigrana natjecanja, u Požegi i Karlovcu, pravo sudjelovanja na Mastersu izborili su Domagoj Bilješko/TK Chromos-Savica) i (Luka Mikrut/TK Split 1950), a nakon Splita pridružili su im se Matija Pecotić (TK Zadar 08) i Frane Ninčević (TK Osijek). Pecotić, prošlogodišnji pobjednik cijelog serijala, u finalu u Splitu je sa 6:0, 6:2 svladao Ninčevića, koji je također izborio plasman na Masters jer je sakupio najviše bodova za seniorsku rang-listu HTS-a. Osim u finalu Splita, Ninčević je bio polufinalist u Karlovcu i Požegi.

Masters turnir serijala Road to Umag by Podravka održat će se u Stella Marisu 21. i 22. srpnja, a pobjednik će dobiti pozivnicu za kvalifikacije ATP turnira, koje će započeti 24. srpnja. Prva zamjena, u slučaju da neki od četvorice kvalificiranih igrača otkaže, je Božo Barun.

Prošle godine Pecotić je kao pobjednik Mastersa i time osvajač pozivnice bio nadomak plasmanu u umaški glavni turnir, jer je u odlučujućem kolu kvalifikacija protiv Daniela Altmaiera vodio 6:3, 2:0, no na kraju ipak je slavio njemački tenisač. Nakon toga Altmaier se probio sve do polufinala glavnog turnira, gdje ga je zaustavio Francuz Richard Gasquet.

