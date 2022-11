Červar nije gotov: Vraća se na klupu 'plinara'? Kandidat i Goluža

Ivica Obrvan više nije trener rukometaša PPD Zagreba. Bila je to nekako i očekivana odluka jer je u dvije domaće utakmice protiv slabijih suparnika u skupini (Wisła, Dinamo) osvojio tek jedan bod. A moglo je završiti potpuno drugačije da su zagrebaši realizirali posljednji napad protiv Wisłe ili da su imali samo mrvicu sreće protiv Dinama koji je postigao pobjedonosni pogodak iz sedmerca, kad je već vrijeme isteklo.

A potpisali novi ugovor...

Do sporazumnog raskida ugovora s upravom kluba došlo je zbog negativnog bodovnog salda u četiri domaće utakmice Lige prvaka u kojima je hrvatski prvak od mogućih osam osvojio tri boda, što odudara od ovogodišnjih ciljeva i ambicija našeg kluba.

– Ivici Obrvanu želimo zahvaliti na proteklih 18 mjeseci u kojima je s iznimnim profesionalizmom vodio našu prvu ekipu, pritom ostvarujući zacrtane ciljeve. Nažalost, broj osvojenih bodova u četiri domaće utakmice ovogodišnje Lige prvaka nije bio u skladu s klupskim ambicijama, što je u određenoj mjeri poremetilo naše ovosezonske planove te smo u dogovoru s Obrvanom shvatili da je stiglo vrijeme za reakciju s naše strane. Ivici Obrvanu želimo sve najbolje na profesionalnom i privatnom planu te mu u ime svih naših igrača, osoblja i trenera od srca zahvaljujemo – rekao je Vedran Šupuković, direktor kluba.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 02.11.2022.,Zagreb - EHF Liga prvaka, 6. kolo, PPD Zagreb - Dinamo Bukurest. Obrvan Ivica. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zanimljivo je da su početkom lipnja klub i Obrvan potpisali ugovor o nastavku suradnje. Ugovor je potpisan na iduće dvije godine, odnosno do ljeta 2024. godine.

– Rezultati trenera Obrvana u svim klubovima i reprezentacijama u kojima je radio govore puno o njemu i njegovim kvalitetama. Svoju trenersku klasu potvrdio je i kod nas. Došao je prošle godine u jednom vrlo nezahvalnom trenutku, u vrlo turbulentnom vremenu u kojemu smo mi imali jedan nevjerojatno negativan niz. To se posebice odnosi na naš nastup u Ligi prvaka, a on je ubrzo nakon svog dolaska, u jednom izuzetno kratkom periodu, konsolidirao našu momčad i osvojio kup i prvenstvo – govorio je tada Šupuković.

Eto kako se sve preokrene u samo pet mjeseci. Obrvan je svoj život na klupi produljio nakon što je pobijedio Porto, no znao je i on da neće dugo izdržati ako ne bude imao rezultata u skupini Lige prvaka.

Novi trener bit će poznat vjerojatno u ponedjeljak. Prvu ekipu u gostima kod KTC Križevaca ove subote vodit će pomoćni treneri Tonči Valčić i Denis Špoljarić. A kandidata za klupu PPD Zagreba ima nekoliko. Kada bismo suzili izbor, to bi bili Slavko Goluža, Lino Červar i Hrvoje Horvat.

Horvat ima problem

– Nikad nisam izjavio da idem u rukometnu mirovinu. Štoviše, sve ovo vrijeme još sam više učio, radio na sebi. Čak u ovom trenutku nije bitno tko će sjediti na klupi PPD Zagreba, već se treba izvući iz ove loše situacije u kojoj se klub nalazi, naravno kada je riječ o Ligi prvaka – rekao je Lino Červar.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Slavko Goluža već dugo čeka pravu priliku, otkako je napustio klupu Tatrana u prosincu 2021. godine. U Slovačkoj je proveo četiri i pol godine. Goluža je već u dva navrata bio trener PPD Zagreba, kao i Lino Červar koji je čak u tri navrata bio trener PPD Zagreba. Hrvoje Horvat bio je u kombinacijama da postane trener Stuttgarta, no kako je to propalo, sada mu se pruža prilika za sjedne na klupu PPD Zagreba. No tu ima jedan problem. U PPD Zagrebu kao fizioterapeut radi Damir Kajba kojeg je Horvat potjerao iz reprezentacije i nova suradnja između njih dvojice vjerojatno ne bi bila moguća.

