Čeka se velika objava s Poljuda: Legenda Hajduka dobit će novu funkciju, evo o čemu se radi

Utakmica protiv Lokomotive u subotu za Hajduk će biti - tek onako, usput. Da se odigra, kao uostalom i cijelo 36. kolo HNL-a za sve klubove. Obveza je to koja se odraditi mora, po nogometnom zakonu i ništa više. Hajduk je treći, Lokomotiva je peta, ni jedni ni drugi ove sezone nisu osjetili čar uzimanja trofeja. Posebno je to bolno za Splićane koji su se nadali da bi ove sezone, posebice nakon dolazaka Ivana Perišića i Josipa Brekala, uz povratak Nikole Kalinića mogli stići do toliko željene titule prvaka.

Upravo će Nikola Kalinić od ponedjeljka biti na novoj funkciji. Po dolasku novog predsjednika Ivana Bilića najavjeno je da će u upravi biti i čovjek koji je zadužen za sportska pitanja. To će biti Kalinićeva domena, to će postati samo dva dana nakon službenog završetka igračke karijere.

Iz Hajduka će tako nakon tri i pol godine otići sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Samoprozvani Mr. Football, kako mu glasi nadimak na Instagramu, u svom je periodu na Poljudu bio i heroj i neznalica, ovisno o tome kako su rezultati Hajduka išli.

Zapravo, Kalinić će samo zamijeniti Nikoličiusa na poziciji sportskog direktora. E sad, hoće li se ta pozicija tako i zvati, ili će Kalinić postati član uprave za sportska pitanja, trebali bismo saznati već u ponedjeljak ujutro, za kad je zakazana konferencija za novinare na kojoj će svi ti detalji biti obrazloženi javnosti.

Jedno od prvih pitanja s kojim će se Kalinić susresti je odabir novog trenera, budući da se zna da će Jure Ivanković odraditi još samo Kranjčevićevu. Puno je toga što će Kalinić zapravo trebati posložiti, a vremena je opet jako malo. Neće proći dugo do početka ljetnih priprema, klubu treba hitno trenersko rješenje, a onda će se krenuti u slaganje igračkog rostera za sljedeću sezonu. Navijači drže da Hajduku treba prava čistka, provjetravanje svlačionice, tako da je pred Kalinićem jako puno posla.