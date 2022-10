Čačić odgovorio Drmiću: Treba se baviti svojim učinkom, a ne mojim poslom

Nakon poraza u Ligi prvaka kod Salzburga (1:0), Dinamov napadač Josip Drmić je u izjavama kritizirao svojeg trenera Antu Čačića za manjak ofenzivne igre.

- Ja uvijek gledam sve globalno i kompletno. Imali smo šanse, mogli smo zabiti, osjetili smo to danas. Ali moramo više riskirati i više tražiti gol. Kad igraš sa šest iza, odmah pokazuješ da daješ sve za defenzivu. Bolje je izgledalo kad smo se postavili u 4-4-2. Imali smo tad dvije prilike, bili smo opasniji. Nije loše biti fleksibilan, ali ja uvijek kažem da nogomet treba igrati ofenzivno i atraktivno i na ovom nivou - rekao je Drmić u srijedu.



No, u petak je na klupskim stranicama izašao intervju u kojem se Drmić ispričao i istaknuo da su se njegove riječi krivo protumačile.

- Prije svega moram reći da mi je žao zbog toga kako se u javnosti protumačio moj komentar utakmice. Moja izjava o taktici, načinu kako smo igrali, nije niti u najmanjoj mjeri bila usmjerena kritiziranju rada našeg stožera ili igre naše momčadi. Ja se trudim biti profesionalac u svemu što radim, iznimno cijenim ovaj klub, trenera Čačića, stožer, svoje suigrače. Moj komentar pred medijima o tome kako smo igrali bio je samo moje promišljanje dok sam bio pod velikim emocijama, što svakako nije opravdanje. To je nešto čemu je mjesto u svlačionici, kada se unutar momčadi i stožera razgovara o utakmici, dojmovima, razmišljanjima - 'ispravio' se napadač Dinama.



Situaciju je sada prokomentirao i strateg hrvatskog prvaka.

- Drmić je izašao izvan svoje ingerencije. Nisam to shvatio kao kritiku, iako se može i tako protumačiti. Kao igrač se treba baviti svojim učinkom unutar momčadi, a to na koji način će momčad igrati zna se čiji je zadatak. Odspavana je noć, danas smo imali jedan sastanak na kojem smo to dobro razbistrili - rekao je Čačić za RTL.

- Porazgovarali smo i dobro smo razbistrili. Mislim da smo s tom izjavom završili, on je svjestan da je ušao preduboko u analizu koja, na kraju krajeva, nije ni točna - dodao je Čačić.

- Na žalost svih onih hejtera, ovo nas neće destabilizirati. I na veselje svih ljubitelja i naših navijača, Dinamo ide dalje. Učinit ćemo sve da se dobro pripremimo kako bi Dinamo bio učinkovitiji - rekao je strateg Dinama

- Imali smo dovoljan broj igrača prema naprijed, ali nas je suparnik spriječio da u velikom broju dolazimo u njihov šesnaesterac. Utakmica se na kraju prelomila na penalu. Ovo je Liga prvaka, najbogatiji klubovi svijeta, a u sve tri utakmice smo bili konkurentni - zaključio je Čačić.