Burić utučen nakon ispadanja, Torcida psovala igrače Hajduka

Gorica je ponovno crna mačka Hajduka. U najzanimljivijoj utakmici (barem na papiru) osmine finala Kupa Hrvatske domaćini su izbacili bijele s 2:1 u okršaju s dva lica, vrlo dosadnim (Hajdukovim) prvim i vrlo zanimljivim (Goričinim) drugim poluvremenom.

Nakon što su ove sezone u kolovozu uspjeli upisati tek prvu pobjedu nad Goricom (3:0 na Poljudu) u petom međusobnom susretu, bijeli su u kup utakmicu s ušli s nekoliko izmjena. Kako je strateg Damir Burić i najavio, nije bilo Nejašmića i Jradija koji su ipak doputovali. Također, i Sergej Jakirović (sinoć obilježio jubilarnu 50. utakmicu na Gorice) je mijenjao. Umjesto standardnog Kahline između vratnica stao Čović, a umjesto "dvije najveće opasnosti" Lovrića i Ndiayea, kako ih je suparnički strateg Burić nazvao uoči ovog susreta, počeli su Dvorneković i Hamad. Veznjak Mario Marina je počeo utakmicu na stoperskoj poziciji.

- Jučer nam se Čelić ozlijedio na treningu, a Steenvoorden je bio "out" zbog viroze i nismo ga htjeli opteretiti pa je zato Marina počeo - objašnjava Jakirović.

Prvo poluvrijeme uistinu je najbolje zaboraviti. Gosti su dirigirali igrom i nosili tempo, dok je Gorica svoje prilike čekala iz reposjeda. Hajduk je imao tri prilike, odnosno poluprilike, i to je bilo više-manje sve značajno prvom dijelu, i s jedne i druge strane. Vidjelo se koliko Gorici nedostaje Lovrić, može se reći da se domaći gotovo i nisu sastali s loptom. Nije bilo niti jedne njihove prave kontre, niti jednog njima karakterističnog prodora po krilnim pozicijama.

Primijetio je to i Jakirović koji je odmah u 46. minuti uveo Lovrića umjesto Hamada te Steenvoordena umjesto Maloče . Razlika se dala uočiti od prvog sučevog zvižduka u drugom dijelu. Gorica je bila aktivnija, agresivnija i više je htjela loptu. U 49. minuti odmah je došla i prilika, Suk je nakon gužve u kaznenom prostoru s pet metara promašio veliku šansu. Nešto kasnije je Juranović izveo korner, a lopta je u lakat pogodila Ismajlija i ušla u gol. Jović je na negodovanje bijelih, ali pravedno poništio pogodak.

Kad su se one smirile, Lovrić je stavio loptu na 25 metara nakon jednog prekršaja i sjajno pogodio u donji desni kut (vratarev lijevi) Posavca za erupciju dobro popunjenih domaćih tribina. Još je jednom pokazao da je glavna ofenzivna "faca" domaćih, kao što je bio i prošle sezone.

Do kraja je Gorica onim svojim "kontraškim stilom" osigurala pitanje pobjednika. U 86. minuti Joey Suk je na dodavanje Čanađije sjajnim udarcem iskosa postavio 2:0 riješio pitanje pobjednika. Navijači Hajduka počastili svoje igrače psovanjem majke unatoč završnoj dozi truda i pogotku za konačnih 2:1 kojeg je u 89. minuti postigao Stanko Jurić.

- Čestitao bih svojim igračima na jako dobrom drugom poluvremenu. U prvom dijelu nismo bili dobri, Hajduk je bio puno bolji, držao posjed i inicijativu. Jedva sam čekao da to poluvrijeme završi i da možemo doći sebi do drugoga. Htio sam vidjeti kako će to izgledati bez Lovrića, kako će to biti kada on jednom ode. Vidjeli smo da će ga biti jako teško zamijeniti. Ganjamo prvenstvo i ganjamo kup. Bolje je ganjati ciljeve i gledati ove iznad mene nego ove ispod mene - rekao je Sergej Jakirović nakon utakmice.

Gostujući strateg poprilično je utučeno ušao u sobu za tiskovnu konferenciju nakon utakmice.

- Vidjeli smo dva različita poluvremena. Nama je Gorica pokazala što znače efikasnost i završnica koju mi nismo imali u prvom dijelu kad smo dominirali. Pokazali su nam kako se to radi. Pokušavali smo, a Gorica je što se tiče defanzivne organizacije odigrala jako dobro - rekao je Damir Burić, te se osvrnuo i na Torcidino psovanje igračima:

- Normalno je da nam navijači zamjere. I mi smo jako razočarani što nismo prošli, u svlačionici smo svi utučeni. Razumijem ih sto posto! Jedino pozitivno je što možemo sve korigirati barem u prvenstvu, ako ne u kupu - najavljuje Burić ogled istih momčadi na istom mjestu koji je na rasporedu u subotu od 17:30.