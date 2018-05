Brine me što od pet naših igrača u Kölnu jedan igra, a ostali ne

Nakon nekoliko mjeseci tišine, za Linu Červara, izbornika muške rukometne reprezentacije, slijedi mjesec stresa. Pred vratima su dvije ključne utakmice za kraj sezone – kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore 9. lipnja u Osijeku te 14. lipnja u Podgorici. Hrvatska od svoje samostalnosti nije propustila nijedno Europsko i Svjetsko prvenstvo, no ovoga puta Lino je jako, jako oprezan.

Ozbiljan pristup Crnogorcima

– Možda nismo dobili najjačeg mogućeg suparnika u kvalifikacijama, ali sigurno smo dobili najnezgodnijeg. Bit će to jako zahtjevna utakmica, a otežavajuća je okolnost što se uzvrat igra na njihovu parketu. A Crna Gora u ranijim je kvalifikacijama kod kuće pobjeđivala Švedsku, Njemačku, Rusiju. Njihov izbornik Dragan Đukić dobro je posložio reprezentaciju koja nije loše igrala na zadnjem Europskom prvenstvu. Uostalom, jako su nas namučili u prijateljskoj utakmici u Splitu, neposredno prije početka Europskog prvenstva. Moramo ozbiljno pristupiti utakmici, pogotovo u Osijeku – kaže Červar.

Crna Gora igrat će bez Vuke Borozana, jednog od ponajboljih igrača skopskog Vardara, aktualnog pobjednika Lige prvaka.

– Da, ali tu je niz kvalitetnih igrača poput Čavora, Ševaljevića, Božovića, Vujovića, Simića, koji igraju u jakim ligama – istaknuo je hrvatski izbornik.

Na popisu je trideset igrača za ovu akciju. Od novih imena tu su Marin Šipić, kružni napadač Nexea, te Ivan Sršen, desni vanjski Pick Szegeda. Lijepo je opet na popisu vidjeti Ivana Sliškovića, Luku Šebetića, Lovru Jotića... Ali, nema primjerice Ivana Pešića, Željka Muse, Ilije Brozovića.

– Skratit ćemo popis na 18 igrača nakon završnog turnira Lige prvaka u Kölnu. Samo da svi budu zdravi. Što se tiče onih kojih nema na popisu, to ne znači da su zauvijek otpisani. Svima su vrata u reprezentaciji otvorena, ali jednostavno ne možemo baš sve igrače staviti na popis – istaknuo je Červar.

Osvrnuo se izbornik malo i na generaciju koja je osvojila svjetsko i olimpijsko zlato.

Vori zatvorio knjigu

– Ove se sezone od reprezentacije oprostio Igor Vori i time je knjiga te generacije zatvorena. Ono što su oni napravili nije napravila nijedna momčad u loptačkim sportovima u povijesti sporta. Nikad nitko nije bio svjetski i olimpijski prvak, a da je godinu prije bio posljednji na jednom velikom natjecanju. Oni su bili dokaz da je u sportu sve moguće. Ova nova generacija otvara jednu novu priču – tako razmišlja Mago di Umago.

Osvrnuo se izbornik i na mlađe dobne skupine.

– Već jako, jako dugo u Hrvatskoj nije stasao nijedan kvalitetan igrač. Kad je riječ o godištima ‘96., ‘98., ‘00., glavnu riječ vode igrači koji dolaze iz klubova BiH. Moramo što prije početi “proizvoditi” dobre igrače u Hrvatskoj. Ali, dok rukomet ne dobije svoju dvoranu, to neće biti moguće – rekao je na tu temu Lino.

U kakvom je zdravstvenom stanju Domagoj Duvnjak?

– To bih i ja volio znati. Ali, već samo njegov dolazak puno znači za ovu reprezentaciju. Vidjet ćemo koliko će nam moći pomoći u susretima protiv Crne Gore – kaže Lino, koji će ovaj vikend uživo pratiti zbivanja u Köln Areni.

– Da, prvi put u životu idem na završni turnir Lige prvaka. Iskoristit ću priliku da malo porazgovaram s našim igračima koji budu tamo. Ono što me opet brine jest to da od pet naših igrača na završnom turniru samo jedan igra – Cindrić. Karačić je rezerva u Vardaru, kao i Matulić u Nantesu te Stepančić u PSG-u. Ivan Čupić, bez obzira na to što više nije u reprezentaciji, također nije u prvoj postavi – zaključio je hrvatski izbornik.

A tko je po vama favorit u Kölnu?

– Svima je PSG, a ja mislim da Vardar može napraviti još jedan podvig – kaže Lino.