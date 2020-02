Brekalo zabio sjajan gol u preokretu Wolfsburga

Nogometaši Wolfsburga i Rangersa velikim su preokretima ostvarili pobjede u prvim susretima 16-ine finala Europske lige pobijedivši Malmo sa 2-1, te Bragu sa 3-2. Wolfsburg je gubio 0-1 protiv Malmoa, no uspio je okrenuti rezultat i ostvariti pobjedu.

Kiese Thelin je u 47. minuti doveo goste u vodstvo iz kaznenog udarca, no samo dvije minute kasnije hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je izjednačio. Brekalo je i u prvom poluvremenu bio blizu pogotka, no u 38. minuti je pogodio okvir gola. Bio je to vrlo lijep gol s lijeve strane u suprotni kut. Domaćin je okrenuo rezultat u 62. minuti golom Admira Mehmedija. Brekalo je igrao za njemački sastav do sudačke nadoknade, dok Marin Pongračić nije nastupio.

Braga je u Glasgowu vodila 2-0 protiv Rangersa, no domaćin je velikim preokretomi upisao pobjedu 3-2.

Portugalci su poveli u 11. minuti fantastičnim golom Fransergia, a korak bliže pobjedi stigli su u 59. minuti kada je Abel Ruiz zabio za 2-0. Međutim, Rangers je furioznom završnicom okrenuo rezultat. Dva gola zabio je Hagi (67, 82), a jednog Ayodelea-Ariba (75). Borna Barišić je igrao za Rangers do 73. minute, a Nikola Katić cijeli susret.

Roma je u Rimu pobijedila Gent sa 1-0, pogodak odluke zabio je Carlez Perez u 13. minuti nakon lijepe asistencije Edina Džeke. Nikola Kalinić nije zaigrao za Romu.

Basel je na gostovanju deklasirao APOEL sa 3-0, a strijelci su bili Raoul Petretta (16), Valentin Stocker (53) i Arthur Cabral (66). Antonio Jakoliš je za domaćine zaigrao od 71. minute.

AZ i LASK su remizirali 1-1. Austrijski nogometaš hrvatskih korijena Marko Raguž doveo je goste u vodstvo u 26. minuti, a izjednačio je Teun Koopmeiners iz jedanaesterca u 86. minuti. Petar Filipović je igrao cijeli susret za goste.

Bayer Leverkusen je pobijedio Porto sa 2-1. "Apotekari" su bili korak do vodstva u 17. minuti kada je Kai Havertz sjajno opalio sa desetak metara pogodivši vratnicu. U nastavku akcije pucao je i Kerem Demirbay, no Marcano je spriječio gotovo siguran pogodak.

Bolju igru Bayer je okrnunio vodstvom u 29. minuti golom Lucasa Alaria. Lars Bender je ubacio, Demirbay je prenio loptu glavom na drugu vratnicu gdje je Alario mirno zabio za 1-0. U samoj završnici prvog dijela Porto je opasno zaprijetio, sjajno je s ruba kaznenog prostora pucao Matheus Uribe, ali je Lukas Hradecky sjajno obranio.

Bayer je u 56. minuti povisio prednost golom Havertza iz jedanaesterca, a njemački veznjak je zabio tek iz drugog pokušaja. Njegov prvi udarac obranio je Marchesin, no sudac je ponovio udarac jer je Porov golman izašao s crte. Gosti su smanjili u 73. minuti preko Ze Luisa.

Arsenal je u Pireju pobijedio Olympiakos sa 1-0 golom Lacazetttea (81), dok je Wolverhampton bez većih problema pobijedio Espanyol sa 4-0, a golove su zabili Diogo Jota (15, 68, 81) i Ruben Neves (52).

Uzvratni susreti su za sedam dana.