Brbić odgovorio Torcidi: Pustite nas na miru da radimo ili nam recite pa ćemo otići

Hajdukov predsjednik Marin Brbić odlučio je odgovoriti na mnoga aktualna pitanja, a osvrnuo se i na jučerašnje priopćenje, kojega su potpisali Naš Hajduk i Torcida.

- Mislim da smo došli do točke preokreta i odlučni smo dovesti Hajduk tamo gdje mu je mjesto, što odgovara navijačima i vlasnicima kluba. Jučer ste pročitali priopćenje NH i Torcide. Stvari se moraju promijeniti, mora se znati tko što radi. Igrači igraju, trener trenira, sportski direktor se bavi sportskim pitanjima, uprava upravlja klubom, NO nadzire, vlasnici moraju štititi svoje vlasništvo preko Skupštine i Nadzornog odbora. Naš Hajduk ima pravo biranja svih sedam članova NO-a. To je super i radi se o modelu kojega podržavamo svim srcem. Ali ne možemo prihvatiti način komunikacije da se dira u osobni dignitet ljudi koji upravljaju, a na temelju subjektivne procjene onih koji sastavljaju priopćenja. Ja preuzimam odgovornost za ono što će se dogoditi s klubom. Nije dobro prozivati i stavljati u pitanje poštenje moje i mojih suradnika. S Nadzornim odborom imamo fantastičan odnos, ljudi su konstruktivni, svi dišu za Hajduk - rekao je Brbić u intervjuu za Dalmatinski portal.

Brbić dodaje kako mu je najvažnije povjerenje koje zahtjeva od navijača.

- Tražim povjerenje. Ako ga nemam, ljudi, recite mi, isti čas ću se pokupiti. Imali smo odličan sastanak s Torcidom. Priopćenje NH je izašlo pred kraj tog sastanka s Torcidom. S ljudima smo perfektno razgovarali. Ne trebaju meni ni krpe ni ja na raketi. Kad mi Torcida okrene leđa, što ću ja raditi ovdje?! Navijači su najvažniji, a, ponavljam, sastanak s Torcidom je bio fenomenalan - otkriva Brbić te dodaje:

- Ako ja nisam taj, neka stave čovjeka koji će biti. Nije ovdje bitna jedna osoba, svi mi dođemo i prođemo, moramo gledati da klub ide naprijed - kaže Brbić koji je u zaključku razgovora poručio: - Ili nam vjerujte i pustite nas na miru da radimo ili nam kažite da odemo i mi ćemo otići.

