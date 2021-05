Braća Sinković: Naši Hrvati su nas demantirali, drugi sudionici su izvan sebe

Bodreni od članova obitelji (mama, tata, stariji brat) ali i brojnih prijatelja i štovatelja, braća Sinković ovaj put nisu imali drugu opciju osim pobjede. Nikakva medalja manjeg sjaja nije dolazila u obzir i zbog toga jer su po prvi put u svojoj karijeri vozili utrku Svjetskog kupa na jezeru na kojem svakodnevno treniraju.

A Valent i Martin ovaj put su, na Jarunu, slavili pobjedu i uz pomoć "nepozvanih" navijača.

- Mi nismo smjeli zvati navijače jer ovo je natjecanje bez publike, no oni su ipak došli. I bili su bolji od nas. Mislim da su ovi drugi sudionici izvan sebe jer ovo se nigdje ne može doživjeti. Čak ni u Londonu, na Olimpijskim igrama gdje se publika čula zadnjih 500 metara. Mi smo pričali da publiku ne čujemo do posljednjih 500 metara, no naši Hrvati su nas demantirali - kazao je Martin, a oduševljen podrškom bio je i Valent:

- Još dok smo išli na zagrijavanje, ljudi su nas bodrili na svakom koraku. Nismo na to naviknuti, morali smo se zagrijavati a istovremeno i mahati ljudima. Na startu je bila pak tišina kao na tenisu, a onda kada je utrka krenula čuli smo ih od početka do kraja. A na kraju smo morali dići finiš za sve te ljude koji su došli.

To što su išli maksimalno, jer su ih na to natjerali kvalitetni dvojci bez kormilara iz Španjolske i Francuske, dobro je i stoga što su tako testirali i maksimum novog, tek pristiglog, čamca o čemu Martin zbori:

- Nastupiti u posve novom čamcu, koji nam je stigao dva dana prije Svjetskog kupa, bilo je malo riskantno, no vjerovali smo u sebe. Još se tražimo, no vjerujem da će u Tokiju biti sve u redu.

A taj čamac - novi ili stari - za koji se odluče zajedno s trenerom Bralićem, put Tokija bi trebao krenuti već u ponedjeljak, dakle 80-tak dana prije njihova nastupa na Olimpijskim igrama. Stoga Valent ističe:

- Prvih par treninga nismo uspijevali odraditi 100 posto pa smo još malo vagali, no već je prva utrka pokazala, a vjerujem i finale da ćemo u Tokio s novim čamcem. Uostalom, Španjolci i Francuzi su posade A kategorije, možda nisu među tri najbolje, ali jesu za finale velikih natjecanja i njih je trebalo pobijediti.

Još je Valent imao potrebu zahvaliti hrvatskim organizatorima:

- Pohvalio bih organizatore što su finala prebacili za danas jer u nedjelju se sprema jugozapadni vjetar, a on je na Jarunu najgori pa sve staze ne bi bile jednako fer. S obzirom da će današnja sllika otići u svijet, ovo bolje nije moglo biti.

A kako li će tek biti 2023. prigodom sljedećeg Svjetskog kupa, nadamo se bez koronavirusa ali s publikom.

- I ovo je bilo iznad naših očekivanja, a možete samo zamisliti kako će biti kada navijači budu mogli na tribine. Svaka čast svim ljudima koji su nas ovaj put bodrili iza žičane ograde – rekao je Martin Sinković.