Bio je na vrhu svijeta pa umro od raka s 25: Oplakuje ga i obitelj poznatog Srbina...

Filippo Mondelli, bio je prvak Europe u veslanju, ali je sada izgubio najvažniju utrku života. Rak je bio prejak i s 25 godina, Filippo je preminuo, nakon godinu dana borbe s teškom bolesti.

Mondelli je 2018. godine Italiji donio europsko zlato, a samo dvije godine kasnije počela je njegova borba sa rakom kostiju, koji je otkriven u nozi.

U cijeloj borbi velika podrška mu je bio srpski nogometni stručnjak Siniša Mihajlović. Mondelli se sprijateljio sa Mihajlovićem tijekom liječenja i trener Bologne ga je svakodnevno hrabrio da ustraje u svojoj borbi.

"Njegova snaga, njegove riječi o utakmici protiv leukemije… Pogodio me je svojim duhom ratnika. Oboje smo u istom gradu. Možda ću ga jednog dana upoznati", rekao sam to prije nekog vremena u intervjuu za Gazetta dello sport. Sjećate li se o kome sam govorio? Jučer sam zahvaljujući dvojici prijatelja upoznao Mihajlovića, iznenadio me je. On je borac od kojeg moram puno naučiti o tome kako se nositi s bolešću. Hvala na ovom fantastičnom iznenađenju", napisao je Filippo u veljači ove godine.

Vijest o njegovoj smrti pogodila je obitelj Mihajlović, a Sinišina supruga posvetila mu je objavu na Instagramu.

"Uvijek ćemo te nositi u srcu. Počivaj u miru", napisala je.