Bottas najbrži i na drugom treningu, Domenicali od siječnja novi šef F1

Finski vozač Valtteri Bottas (Mercedes) ostvario je najbolje vrijeme i na drugom službenom treningu održanom u petak na stazi u Sočiju, gdje će se u nedjelju najbolji svjetski vozači formule 1 boriti za Veliku nagradu Rusije, desetu utrku revidiranog natjecateljskog kalendara za 2020.

Vozač Mercedesa ostvario je vrijeme 1:33,519 ispred momčadskog kolege i svjetskog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona (+0,267). Treći je bio Australac Daniel Ricciardo u bolidu Renaulta (+1.058).

Bottas je također, bio najrži na prvom treningu s vremenom 1:34.923 minute, a najviše mu se približio Australac Daniel Ricciardo u Renaultu (+0.507). Tek nešto sporiji od Ricciarda (+0.654) bio je Nizozemac Max Verstappen (Red Bull). Prvi trening nije dobro prošao za aktualnog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona (Mercedes), koji je imao tek 19. vrijeme u konkurenciji 20 vozača.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Russian Grand Prix Formula One F1 - Russian Grand Prix - Sochi Autodrom, Sochi, Russia - September 25, 2020 Mercedes' Valtteri Bottas during practice Bryn Lennon/Pool via REUTERS POOL

Kvalifikacije VN Rusije su na rasporedu u subotu, a utrka je u nedjelju. Hamilton vodi u ukupnom poretku svjetskog prvenstva sa 190 bodova, 55 više od Bottasa, a treći je Verstappen sa 110 bodova.

A bivši sportski direktor Ferrarija Talijan Stefano Domenicali (55) od siječnja iduće godine postat će novi predsjednik i izvršni direktor Formule 1, objavljeno je na službenoj F1 stranici. Talijan će na dužnost stupiti u siječnju, kada istječe mandat 66-godišnjem Chaseu Careyu koji je na ovoj poziciji od 2017. godine.

Domenicali je u Ferrariju proveo 23 godine, na čelu slavnog trkačkog tima iz Maranella bio je između 2008. i 2014. godine, a pod njegovim je mandatom Ferrari osvojio svoj posljednji konstruktorski naslov svjetskog prvaka. Potom je radio za Volkswagen / Audi Group, a od 2016. predsjednik je Lamborghinija.

"Sretan sam što sam se pridružio tako velikoj organizaciji. Formula 1 je moj život", rekao je Domenicali dodavši sa smiješkom kako je rođen u Imoli, a živi u Monzi, što rječito svjedoči o njegovoj pripadnosti ovom sportu. "Proteklih šest godina u Audiju, a potom u Lamborghiniju, pružili su mi širu perspektivu i iskustvo koje ću unijeti u Formulu 1," dodao je.

Foto: EXPA/PIXSELL ESP, FIA, Formel 1, Barcelona 09.05.2019, Circuit de Catalunya, Barcelona, ESP, FIA, Formel 1, Barcelona, Vorberichte, im Bild Stefano Domenicali – President of FIA Single-Seater Commission, FIA // during preparations before the FIA Formula One Grand Prix of Barcelona at the Circuit de Catalunya in Barcelona, Spain on 2019/05/09. EXPA Pictures © 2019, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Photo4 *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** EXPA/ laPresse/ Photo4

Sadašni predsjednik Carey istaknuo je kako mu je bila čast voditi formulu 1.

"Ponosan sam na tim koji ne samo da je prošao kroz neizmjerno izazovnu 2020. godinu, već se vratio s odlučnošću na područjima održivosti, raznolikosti i uključenosti", kazao je Carey koji će preći na funkciju neizvršnog predsjednika. "Uvjeren sam da smo izgradili snažne temelje za dugoročni rast poslovanja. Bila je to avantura i uživao sam raditi s timovima, FIA-om i svim našim partnerima. Radujem se što ću i dalje biti uključen i podržavati Stefana dok on upravlja."