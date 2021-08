Borussia doživjela neočekivan poraz, igrač Bochuma zabio u stilu Maradone

Borussia Dortmund doživjela je neočekivan poraz u 2. kolu Njemačke lige u gostima kod Freiburga (1-2).

U prvom poluvremenu Borussia je imala više od igre i imala je čak 11 udaraca prema golu, ali ni igrači Freiburga nisu ostali bez prilika. Zabili su nakon sjajnog slobodnog udarca Vincenza Grifa u šestoj minuti. U drugom poluvremenu, nakon početnog pritiska Dortmunda u 53. minuti, zabili su nakon kontre, a pogodak je postigao Mađar Roland Sallai.

Crno-žuti su nastavili s pritiskom, smanjivši rezultat u 59. minuti nakon autogola Yannika Keitela, no slavni klub iz Dortmunda nije mogao doći do boda niti do potpunog preokreta.

Wolfsburg se popeo na vrh ljestvice pobjedom u Berlinu protiv Herthe (2-1) preokretom u drugom dijelu, koji se poklopio s ulaskom Josipa Brekala u 70. minuti. Hertha je vodila golom Lukebakia (60), a klubu iz Vučjeg grada su trijumf donijeli Baku (74) i Nmeache (88).

Novi prvoligaš Bochum je kod kuće pobijedio Mainz, a prvi pogodak Holtmanna u 21. minuti zasigurno će biti jedan od najljepšh ove sezone. Veznjak Bochuma je u solo prodoru nanizao šestoricu igrača Mainza i zabio fenomenalan gol.

Bochum - Mainz 2 - 0

Hertha Berlin - Wolfsburg 1 - 2

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1 - 1

Freiburg - Dortmund 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Augsburg 0 - 0

1. Wolfsburg 2 2 0 0 3:1 6

2. Freiburg 2 1 1 0 2:1 4

3. Hoffenheim 1 1 0 0 4:0 3

4. Leipzig 2 1 0 1 4:1 3

5. Borussia Dortmund 2 1 0 1 6:4 3

6. Köln 1 1 0 0 3:1 3

7. Bochum 2 1 0 1 2:1 3

8. Stuttgart 2 1 0 1 5:5 3

9. Mainz 2 1 0 1 1:2 3

10. Arminia Bielefeld 2 0 2 0 1:1 2

11. Union Berlin 1 0 1 0 1:1 1

. Bayern München 1 0 1 0 1:1 1

. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 1:1 1

. Borussia M. 1 0 1 0 1:1 1

15. Frankfurt 2 0 1 1 2:5 1

16. Greuther Fürth 2 0 1 1 2:6 1

17. Augsburg 2 0 1 1 0:4 1

18. Hertha Berlin 2 0 0 2 2:5 0