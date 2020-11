Borna igra konstantnije, zrelije, ali nedostaje mu jedan ekstra udarac

Iako je prošli tjedan u Parizu propustio divnu priliku da ode dalje od 2. kola – u dvoboju s Australcem Jordanom Thompsonom (61. na ATP listi) imao je set i 2:0 u drugom, a ipak je na kraju izgubio – Borna Ćorić je sezonu završio kao prvi hrvatski tenisač. Drugu godinu zaredom Ćorić je ispred Marina Čilića, s time da je ovaj put razlika i veća od 11 mjesta, kolika je bila na kraju 2019. (Ćorić 28., Čilić 39.). Ove je pak godine Čilić 41., a Borna 23. na ATP ljestvici.

No to je još uvijek preniska pozicija za tenisača koji je još prije dvije godine, dakle kada je imao samo 21 godinu, bio 12. na ATP listi (no tada je Čilić bio sedmi), što mu je i dalje plasman karijere. Ali kad će Borna doći u najavljivani Top 10, ili čak Top 5, što mu je svojedobno nagovijestio Goran Ivanišević?

Četvrtfinale US Opena

Postkoronsko doba pokazalo je da je dečko sa Savice znatno poboljšao igru (posebno se to vidi pri servisu), ali pravih rezultata još nema. Iako ni ono što je postigao ne treba podcjenjivati: došao je do četvrtfinala US Opena (poraz od Zvereva) pobijedivši na tom putu šestog tenisača svijeta Stefanosa Tsitsipasa, bio je u finalu u St. Peterburgu (poraz od Rubljova), a u meču s Đokovićem u Beču bio je gotovo ravnopravan partner propustivši četiri set-lopte u prvoj dionici.

– Ukupno gledajući, i unatoč trenutačno nešto lošijem plasmanu, mislim da je Borna napravio kvalitetan iskorak u igri. Igra zrelije, konstantnije i iznimno angažirano, što je oduvijek bio zaštitni znak njegove igre. No pravo je pitanje može li on pružiti i više. Mislim da Borna malo zaostaje za svojom generacijom – Tsitsipasom, Rubljovom i Medvjedevom. I to ne toliko rezultatski koliko igrački. Odnosno, on u svom fizičkom i igračkom potencijalu ima još dovoljno prostora za napredak koji će mu donijeti i ulazak u Top 10 – kaže Karlovčanin Dario Smojver, teniski trener s međunarodnom licencijom, bivši učitelj Rumunjke Irine Spirlee.

Zamoljen da raščlani pojedine aspekte Bornine igre i njegove udarce, Smojver precizira:

– Možemo reći da Borna ima odličan i konstantan bekhend, kojim može diktirati ritam i u sučeljavanjima s najboljim igračima. Solidan mu je i bekhend-štop koji sve više koristi na brzim podlogama. Izvrsno je njegovo kretanje, rad nogu i pokrivanje terena. Usto, odlično i proklizava, što je odlika rijetkih igrača, pogotovo na brzim podlogama. Sjajan je i u vizualnoj specijalizaciji igre, što mu omogućava da na vrijeme predvidi poteze suparnika.

- Fitness mu je dobar, ali s obzirom na fizičke predispozicije i igru u kojoj se jako troši, mišljenja sam da ga mora dodatno ojačati. Kod Borne mi se najviše sviđaju dvije stvari: njegov pristup, odnosno želja za pobjedom, te njegov servis. Na servisu je najviše napredovao i kad je u pitanju prvi i kad je u pitanju drugi servis.

Jesu li u Borninoj igri oscilacije prevelike? Što mu nedostaje da bude još bolji, pitamo Smojvera.

Rubljov je pravi primjer

– I drugi igrači iz njegove generacije imaju oscilacije, ali znaju i pokazati svoj forte kad je to potrebno. I upravo te male nijanse čine razliku između igrača iz Top 10 i svih onih koji se ne uspijevaju spustiti ispod te magične crte. Nekoliko je stvari gdje vidim više nego dovoljno prostora za napredak. Bornin forhend svakako je njegov zaštitni znak, udarac koji prevladava u njegovu spektru, koji najčešće koristi i najviše uživa u njemu. Ipak, taj je udarac, prema mišljenju mnogih, prezahtjevan za njegovu igru u smislu trošenja snage, odnosno ima previše spina i nije najbolji odabir uloženog i dobivenoga.

- To se najbolje vidjelo u finalu u Sankt Peterburgu protiv Rubljova. Cijeli turnir Borna je igrao odlično i požrtvovnom i borbenom igrom došao do završnice. Ali za osvajanje turnira morao je imati ono nešto posebno. To se odlično vidjelo u igri izvrsnog Rusa. Njegov forhend je u usporedbi s Borninim bio jači i snažniji. I, što je najvažnije, ravan. Drive, kako se to kaže u teniskom žargonu. U takvim okolnostima nema previše prostora za spin jer je takav udarac siguran, ali i za koju stotinku prespor.

- I što se onda događa? Borna se počinje povlačiti iza crte, trošiti više snage, a sve to rezultira prepuštanjem ritma suparniku koji diktira ne samo smjer nego i brzinu igre. Borna uza sve ovo što ima mora razviti i svoj forte. Je li to jedan udarac, ili pomicanje kretanja prema naprijed, ili bolja igra na mreži, svejedno je – zaključio je Dario Smojver.

POREDAK TENISAČA DO 24 GODINE:

1. Stefanos Tsitsipas (22, Grčka) 4625 bodova

2. Alexander Zverev (23, Njemačka) 4615

3. Andrej Rubljov (23, Rusija) 3839

4. Denis Šapovalov (21, Kanada) 2830

5. Felix Auger-Aliassime (20, Kanada) 2181

6. Borna Ćorić (23, Hrvatska) 1855

7. Alex de Minaur (21, Australija) 1815

8. Casper Ruud (21, Norveška) 1739

9. Taylor Fritz (23, SAD) 1670

10. Hubert Hurkacz (23, Poljska) 1518

U poretku tenisača do 24 godine još su trojica Hrvata u Top 100: Borna Gojo (22) je 51., Nino Serdarušić (23) 68., a Duje Ajduković (19) 95.