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Boris Hanžeković memorijal 24.-26. lipnja Odbrojavaju se zadnji dani do atletskog spektakla u srcu grada

Foto: promo
1/12
VL
Autor
Promo
17.06.2026.
u 12:56

U prvim danima ljeta Zagreb ove godine postaje centar svjetske atletike. Svjetski atletski spektakl, 76. Boris Hanžeković memorijal od 24.-26. lipnja u hrvatsku metropolu dovodi najveće svjetske atletske zvijezde sa svih kontinenata, koje će srce grada pretvoriti u mjesto vrhunskih rezultata, novih rekorda i sportskog navijanja u kojima će uživati brojni navijači, ljubitelji atletike, sporta i sportskih događanja.

Zagreb otvara ljeto uz svjetsku atletsku elitu

Atletske večeri uz Gradske fontane započinju u srijedu, 24. lipnja, u 18 sati, kad Zagreb City Challenge donosi skok u vis na kojem će nastupiti vrhunska imena poput Svjetske prvakinje Jaroslave Mahučih, uz koju će nastupiti i naša predstavnica Jana Koščak, svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju.  Dan kasnije, publiku na istoj lokaciji na Memorijalu Ivan Ivančić, s početkom u 19.15 sati očekuje nastup vrhunskih imena bacača kugle sa svjetske atletske scene, a posebnu težinu natjecanju daju Joe Kovacs i Tom Walsh, višestruki osvajači medalja s Olimpijskih igara i svjetskih prvenstava.

Vrhunac trodnevnog programa slijedi u petak, 26. lipnja, od 17 sati, na stadionu Sportski park Mladost, gdje će se održati glavni miting memorijala - tradicionalni Memorijal Borisa Hanžekovića. Taj dan donosi najbogatiji natjecateljski program i nastupe najvećeg broja disciplina, uz dolazak brojnih svjetskih atletskih zvijezda.

Publika će imati priliku uživo pratiti i nastupe brojnih drugih međunarodnih zvijezda, među kojima su: Cordell Tinch, Emma Zapletalova, Kristjan Čeh, Shaunae Miller-Uibo i drugi osvajači medalja s najvećih svjetskih natjecanja. Jedna od zvijezda ovogodišnjeg Mitinga je i Elaine Thompson-Herah, jedna od najboljih atletičarki svih vremena i najbrža žena na svijetu, peterostruka olimpijska pobjednica i jedina trkačica u povijesti koja je na dvjema uzastopnim Olimpijskim igrama osvojila zlatne medalje i na 100 i na 200 metara.

Hrvatski aduti pred domaćom publikom

Važno mjesto u programu i ove godine imaju hrvatski predstavnici. Publika će moći pratiti nastupe Marina Bloudeka, Sare Kolak te mlađe generacije hrvatskih atletičara, uključujući Janu Koščak, Vitu Barbić, Miju Wild i Ninu Jambrešića, koji se posebno vesele nastupu na ovakvom natjecanju i to na svojem domaćem terenu.

Boris Hanžeković memorijal ima značaj daleko izvan sportskog natjecanja. Spoj vrhunskih rezultata, atraktivnih lokacija i vrhunske atmosfere čini ga jedinstvenim događajem koji atletiku približava široj publici za sportski doživljaj koji se pamti.

Ulaznice u prodaji – osigurajte svoje mjesto na Mladosti

Uz očekivane tisuće gledatelja na tribinama i međunarodni televizijski prijenos u više od 140 zemalja, Zagreb će i ove godine potvrditi svoju ulogu važnog domaćina svjetske atletike. Posebno se ističe 26. lipnja na Mladosti, kada je na rasporedu najbogatiji program i kada će miting dosegnuti svoj sportski vrhunac. Ulaznice za sva natjecanja dostupne su putem sustava Ulaznice.hr, gdje posjetitelji mogu na vrijeme osigurati svoja mjesta.

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