Bomba iz SAD: Najveći igrač američkog nogometa u povijesti, Tom Brady, završio karijeru!

Najveći igrač američkog nogometa u povijesti, sedmerostruki osvajač "Super Bowla", legendarni "quarterback" Tom Brady (44) odlučio je završiti igračku karijeru, objavio je ESPN.

Brady je 20 od svoje 22 sezone u NFL-u proveo u New England Patriotsima s kojima je pod vodstvom trenera Billa Belichicka osvojio šest naslova prvaka (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) te još tri puta igrao finale (2007, 2011, 2017), da bi u proljeće 2020. napustio klub i prešao u Tampa Bay Buccaneerse s kojima je osvojio još jedan naslov.

Foto: USA Today Sports/REUTERS FILE PHOTO: Oct 3, 2021; Foxborough, Massachusetts, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady (12) blows a kiss to fans after a game against the New England Patriots at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY - 16888160/File Photo Photo: USA Today Sports/REUTERS

Brady je pet puta osvajao nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) "Super Bowla", a usto ima i tri nagrade za MVP-a sezone. Vlasnik je i svih najvažnijih rekorda za vođe navale, ima najviše osvojenih jarda dovavanjem (84,520 u sezoni i 13,049 u doigravanju), kao i najviše dodavanja za "touchdown" (624 u sezoni i 86 u doigravanju).

Foto: USA Today Sports/REUTERS FILE PHOTO: Oct 3, 2021; Foxboro, MA, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady (12) yells to the crowd as he takes the field to face the New England Patriots at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY - 16887252/File Photo Photo: USA Today Sports/REUTERS

I ove sezone Brady je bio odličan sa 5,316 osvojenih jarda bacanjem i 43 bačena "touchdowna", a u doigravanju je s Tampom stigao do konferencijskog polufinala u kojemu je vodio svoju momčad tijekom povratka od 3-27 do poravnanja na 27-27 protiv Los Angeles Ramsa, ali na kraju su ipak Ramsi dobili tu utakmicu sa 30-27.