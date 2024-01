Bomba iz Engleske! Jurgen Klopp objavio da napušta Liverpool: 'Počeo sam gubiti energiju'

Engleski velikan Liverpool služeno je objavio da će Jürgen Klopp, jedan od najuspješnijih trenera u povijesti tog kluba, na kraju sezone odstupiti s mjesta menadžera. Nijemac će tako na klupi kluba s Anfielda provesti nešto manje od devet godina, u kojima je osvojio sve moguće trofeje.

– Mogu razumjeti da je to šok za mnoge ljude u ovom trenutku, kada to čujete prvi put, ali mogu to objasniti – ili barem pokušati objasniti. Volim apsolutno sve u vezi s ovim klubom, volim sve u vezi s gradom, volim sve u vezi s našim navijačima, volim momčad, volim osoblje. Volim sve. Ali to što donosim ovu odluku pokazuje vam da sam uvjeren da je moram donijeti – rekao je Klopp u obraćanju javnosti.

– Kako da to kažem, ja sam na izmaku snaga, ponestaje mi energije. Sada nemam problema, očito, znao sam već dulje da ću to morati objaviti u jednom trenutku, ali sada sam sasvim dobro. Međutim, znam da ne mogu raditi posao opet, i opet, i opet, i opet. Nakon vremena koje smo proveli zajedno i nakon svega što smo prošli zajedno, raslo je poštovanje prema vama, ljubav prema vama i najmanje što vam dugujem je istina – ovo je istina – zaključio je Nijemac.

Klopp je u devet godina osvojio Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, a navijači će posebno pamtiti 2020. godinu kada je Liverpool osvojio Premiership, prvi put nakon 30 godina čekanja.

