Boluje od neizlječive bolesti, bila je konobarica, odbila je udaju za princa, a zaradila je milijune eura

Amanda Staveley, britanska bogatašica, poznata je po svojim vezama sa Srednjim istokom. Upravo ona je prva žena Newcastle Uniteda, kojega je nedavno kupio Mohammed bin Salaman, saudijski princ.

Staveley mu je pomogla ostvariti taj posao na kojemu je ona sama zaradila 40 milijuna funti. Ona je pomogla i u promjeni vlasništva Manchester Cityja 2008. godine. Tada je dobila 10 posto udjela u klubu sa svojom korporacijom PCP Capital Partners.

No, ova snažna žena nije imala tako jednostavan put kao što se čini. Ona, naime, boluje od neizlječive bolesti koja joj oštećuje mozak i može dovesti do demencije, a zove se Huntington sindrom. Ova progresivna bolest dijagnosticirana joj je 2013. godine, a za nju nema lijeka.

- Imam jako pažljivog supruga koji me jako voli. Nisam se željela udavati kada sam saznala da sam bolesna, ali on je inzistirao. Rekao je da ga nije briga i da će pronaći najbolju zdravstvenu njegu koja postoji - ispričala je jedne prilike.

Ona je 2003. imala je priliku postati dijelom kraljevske obitelji, tvrde britanski mediji. Ona je bila dvije godine u vezi s princom Andrewom koji ju je htio zaprositi, a Amanda je odlučila:

Foto: Owen Humphreys Financier Amanda Staveley is interviewed at Jesmond Dene House, Newcastle, ahead of an interview following the announcement that The Saudi-led takeover of Newcastle has been approved. Picture date: Thursday October 7, 2021.

- On je divna osoba, ali udam li se za njega, izgubit ću svoju samostalnost - ispričala je za Daily Mail.

Sa samo 16 godina upisala je Cambridge, ali ga nije završila jer joj je otac doživio srčani udar, a majka je imala istu bolest kao i ona. Tako se školovala u jednoj privatnoj školi.

- Bila sam kod psihologa, odvojena od ostalih, počela sam gubiti kilograme, nisam se mogla izboriti s problemima.

No, na kraju je uspjela. S 23 godine je uvjerila jednu tamošnju banku da joj daju kredit na 180 tisuća funti kako bi pokrenula restoran. Radila je 'dan-noć' u njemu i kao kuharica i kao konobarica, a upravo je tako stekla iskustvo koje je kasnije pretvorila u posao financijske savjetnice.

Došla je u kontakt s obitelji Maktoumov, koja vlada Dubaijem, a tako i drugim tamošnjim bogatašima. Do kraja svog privatnog obrazovanja već je imala kuću u Dubaiju i dionice vrijedne 120 milijuna funti.