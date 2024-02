Bogdanović ubacio 20 koševa u porazu New Yorka, Šarićevih pet poena

Bojan Bogdanović imao je 20 koševa, četiri skoka i pet asista u domaćem porazu New Yorka od New Orleansa (92-115). Pelicansi su uvjerljivo slavili protiv New Yorka, koji su neposredno pred utakmicu ostali bez ozlijeđenih Jalena Brunsona (vrat) i Isaiaha Hartensteina (Ahilova tetiva). Trey Murphy III zabio je 16 od svojih 26 koševa u četvrtoj četvrtini, Brandon Ingram je imao 24 koša, a Zion Williamson završio je s 21 košem za Pelicanse, koji su prekinuli niz od dva poraza. Donte DiVincenzo ubacio je 23 koša Knickse, koji su na 3-7 u zadnjih 10 utakmica.

Max Strus pogodio je tricu sa svoje polovice terena dok je vrijeme istjecalo i odveo domaćine Cleveland Cavalierse do pobjede 121-119 nad Dallas Mavericksima. Strus je parirao Donovanu Mitchellu ubacivši sedam trica te večeri, a Mitchell je skupio 31 poen, sedam skokova i šest asistencija te timre nadoknadio sedam izgubljenih lopti. Strus je završio s 21 poenom, a Jarrett Allen je zabilježio 19 poena i devet skokova za Cavalierse, koji su ukupno ostvarili dvije uzastopne pobjede. Štrusovo junaštvo pokvarilo je sjajnu večer Dallasa Luke Dončića koji je upisao 45 poena, 14 asistencija, devet skokova i tri ukradene lopte.

Warriorsi su s 123-112 slavili kod Wizardsa, a Dario Šarić je imao 5 poena i asist za 14 minuta igre. Klay Thompson nadigrao je Jordana Poolea u dvoboju bivših suigrača s klupe, a Chris Paul se trijumfalno vratio nakon 21 utakmice izbivanja. Kod Golden Statea Andrew Wiggins nije bio dostupan iz osobnih razloga, a Stephen Curry je ubacio samo 4 od 16 trica, no Warriorsa je odveli Thompsonova precizna ruka do devete pobjede u 11 utakmica. Thompson je ubacio 6 od 11 trica na putu do 25 poena u 27 minuta. Poole je, u međuvremenu, postigao samo 2-za-8 od tricu i 5-za-17 ukupno na putu do 12 poena protiv momčadi koja ga je zamijenila kao dio paketa za Paula ove prošle izvan sezone. Paul je postigao devet poena, četiri skoka, šest asistencija i četiri ukradene lopte.

Magic su slavili protiv Netsa 108-81, Franz Wagner ubacio je 21 poen, a Moritz Wagner 16 dok je Orlando zadržao gostujući Brooklyn na najnižem napadačkom učinku u sezoni. Cole Anthony i Markelle Fultz zabili su po 12 poena za Orlando, koji je vodio s čak 33 razlike i ostvario četvrtu pobjedu u posljednjih pet utakmica. Brooklyn je napravio 20 izgubljenih lopti i pao na 1-3 pod privremenim trenerom Kevinom Olliejem. Netsi su igrali bez Cama Thomasa (uganuće desnog gležnja) i Bena Simmonsa (ozljeda lijevog koljena).

Celticsi su s 117-99 svladali 76erse. Jaylen Brown zabio je 31 poen, a Jayson Tatum završio je s 29 poena, 11 skokova i osam asistencija i pomogao Bostonu da produži niz pobjeda na devet utakmica pobjedom nad gostujućom Philadelphiom. Philadelphia je zaostajala dva poena na devet minuta do kraja igre, no Boston je postigao sljedećih 16 koševa i poveo 107-89 četiri minute do kraja. Boston je imao prednost od 56-28 u skokovima. Tyrese Maxey ubacio je rekordnih 32 poena za 76erse, koji su primili 16 poena od Ricky Councila IV.

Vodeća momčad Zapada Minnesota Timberwolvesi su s 114-105 slavili protiv Spursa. Anthony Edwards izbjegao je ozljedu gležnja krajem druge četvrtine i zabio 34 poena dok je Minnesota izdržala i pobijedila San Antonio u Minneapolisu. Minnesota je pobijedila šesti put u sedam utakmica i ostala na vrhu poretka Zapadne konferencije unatoč tome što je igrala bez Karl-Anthonyja Townsa, koji je propustio meč iz osobnih razloga. Devin Vassell predvodio je Spurse s 21 poenom, dok je Keldon Johnson dodao 20. Victor Wembanyama upisao je 17 poena, 13 skokova i četiri blokade.