Bjelica pružio podršku jedinom Ukrajincu u HNL-u: Obitelj mu je još u Melitopolju

- Nadam se kako će prevladati razum te da rata neće biti. Za mene bi rat bi sulud. Moji roditelji nisu u najugroženijoj zoni jer smo iz srednje Ukrajine, ali nikada nije ugodno kada ti se domovina suočava s prijetnjom rata. Mislim da će biti onako kako ruski predsjednik Vladimir Putin bude htio, a on ne želi Ukrajinu u NATO savezu i samim time na granicama Rusije. Uostalom, sve je bilo po njegovu i u prvoj krizi oko regije Dombas. No, ponavljam, vjerujem kako do rata ovaj put neće doći - govorio je prije mjesec dana za Glas Slavonije Jevgen Čeberko (24), jedini Ukrajinac u HNL-u i igrač NK Osijeka.

Početkom 2022. godine NK Osijek je aktivirao opciju iz posudbe Cheberka te je 23-godišnjeg ukrajinskog braniča otkupio od LASK-a. Do sada je za Osijek odigrao 26 utakmica uz jedan gol i asistenciju.

Njegova je obitelj iz grada Melitopolja u središnjoj Ukrajini, koji također nije pošteđen ruskih napada, među njima je napadnuta i zračna luka ukrajinske vojske u blizini Melitopolja, baza velikih transportnih zrakoplova Il-76.

- Ima od svih podršku u klubu i uz njega smo. Njegova obitelj je u opasnom području, ali svi su dobro i nadam se da će tako i ostati - rekao je Bjelica.

Osijek u nedjelju čeka veliki derbi s Dinamom, a HNL-ov Ukrajinac će ga propustiti zbog žutih kartona.

- Momčad očekuje utakmicu u najboljem mogućem raspoloženju nakon tri pobjede u nizu. Kompletirali smo se nakon nekih ozljeda i odrađenih kazni, na raspolaganju imamo 24 igrača i tri vratara, luksuz izbora jer su svi spremni i željni igre. Nadam se da ćemo u nedjelju pokazati tu najbolju moguću atmosferu koja vlada u svlačionici, ali igramo protiv kvalitetnog suparnika kojem čestitamo na dobrim rezultatima u Europi i načinu na koji su prezentirali hrvatski nogomet već četvrtu sezonu u nizu. Vjerujemo u sebe, našu kvalitetu, dobru energiju, svakog pojedinca i da ćemo uz potporu naših navijača doći do tri boda - istaknuo je Nenad Bjelica.

Nedjeljni derbi protiv Dinama bit će 1000. utakmica NK Osijeka u Prvoj HNL.

- Baš sam se danas prisjećao utakmice u Đakovu kada smo golom Špehara pobijedili Zagreb i bili smo u egzodusu. Lijepa pobjeda u Osijekovoj povijesti i nadam se da će i ova 1000. biti značajna i da ćemo je se rado prisjećati kada bude 2000. Teško da ću ja biti na klupi tada, nadam se da ću unuke šetati.

- Tko god istrči u Dinamovom dresu je opasan i kvalitetan. Ne bih isključio mogućnost da Ademi i Ivanušec nastupe. Rade na tome da ih oporave za utakmicu, ali hoće li ići na taj rizik je njihova stvar. Ako zadržimo agresivnost i koncentraciju svih 90 minuta, onda su nam šanse za pobjedu velike - zaključio je Bjelica.